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"غرفة ظفار" و"دار القرار" ينظمان مؤتمر التحكيم في الاستثمار الأجنبي.. 21 أغسطس

الأحد 21 يوليو 2019 08:46 ص بتوقيت مسقط

أغسطس المقبل.. بدء أعمال المؤتمر السنوي حول التحكيم في مجالات الاستثمار الأجنبي في صلالة
أغسطس المقبل.. بدء أعمال المؤتمر السنوي حول التحكيم في مجالات الاستثمار الأجنبي في صلالة

المنامة – العمانية
ينظم مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" بالتعاون مع فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة ظفار في 21 أغسطس المقبل المؤتمر السنوي حول التحكيم في مجالات الاستثمار الأجنبي بدول مجلس التعاون، في نسخته الـ 24 بـ "فندق كراون بلازا-صلالة"، ويستمر ليومين.
ويشارك في المؤتمر هذا العام كبار مراكز التحكيم والاستثمار في دول مجلس التعاون والدول العربية أبرزها مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي والهيئة العامة للاستثمار بالمملكة العربية السعودية ومجلس التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين ومركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري وغرفة البحرين لتسوية المنازعات ومركز عُمان للتحكيم التجاري إضافة إلى مشاركة المهتمين في مجال التحكيم والقانون.
وقال أحمد نجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" إن فكرة الحماية القانونية والضمان الذي يتحقق عبرها تعد أحد أبرز الأسباب التي تدفع بالمستثمر الأجنبي أن يقرر أين ستكون وجهة استثماراته في دول العالم النامية التي تمنح بعض الحوافز والإعفاءات، موضحًا أن الفكرة تتمثل في منح المستثمر الأجنبي ضمانات ضد أي مخاطر قد يتعرض لها مشروعه الاستثماري في البلد المضيف كضمانات يتحقق فيها معنى الحماية من أي خطر لا يتعلق بالتعامل التجاري، فضمان هذه المخاطر يجعل المستثمر بمنأى عنها ويحقق له الأمان القانوني في حال تحققها.
وأضاف الأمين العام لـ "دار القرار" أن الدول الأعضاء في المركز دأبت على إعمال فكرة الحماية القانونية في ضمان الاستثمار الأجنبي في التشريعات الداخلية وما تحويه قوانين الاستثمار، أو في اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة الثنائية وفي المعاهدات الدولية، لتعطي ضمانة أكبر للمستثمر الأجنبي بأن أمواله لن تخضع للتأميم أو المصادرة أو الاستيلاء وله حرية تحويل الاستثمار وعائداته، وحق إيكال مهمة الفصل في أي نزاع ناشئ عن الاستثمار لحله بواسطة التحكيم الدولي.
وأشار نجم إلى أن مدينة صلالة التي تستضيف المؤتمر بشكل سنوي ساهمت في تأسيس شراكة استراتيجية بين "دار القرار" وفرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة ظفار لنشر فكر وثقافة التحكيم وبناء محطة للعلم والمعرفة لالتقاء نخبة من مواطني دول مجلس التعاون في مدينة صلالة التي حباها الله بالطبيعة الخلابة والمناخ الجميل أثناء فترة الصيف أو موسم صلالة السياحي.

 

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