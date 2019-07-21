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4.4% زيادة في الائتمان الممنوح من البنوك التقليدية

الأحد 21 يوليو 2019 08:45 ص بتوقيت مسقط

4.4% زيادة في الائتمان الممنوح من البنوك التقليدية

 

مسقط – العمانية

 وصل النمو السنوي في إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل البنوك التقليدية إلى 4ر4 بالمائة بنهاية شهر أبريل 2019 وهو ما يعزى بشكل رئيسي إلى ارتفاع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 1ر2 بالمائة ليبلغ 9ر18 مليار ريال عماني.

وذكر تحليل صادر عن البنك المركزي العُماني أن إجمالي استثمارات البنوك التقليدية في الأوراق المالية بشكل عام ارتفع بنسبة 9 بالمائة ليصل إلى حوالي 4ر3 مليار ريال عماني في نهاية أبريل 2019 وبلغت الاستثمارات في أذون الخزينة الحكومية حوالي 5ر290 مليون ريال عُماني.

وفي جانب الخصوم، ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك التقليدية بنسبة 7ر4 بالمائة ليصل إلى 8ر19 مليار ريال عماني في أبريل 2019 مقارنة مع 9ر18 مليار ريال عماني في أبريل 2018 وشهدت ودائع الحكومة لدى البنوك التقليدية زيادة بنسبة 3ر10 بالمائة لتصل إلى 7ر5 مليار ريال عماني في أبريل 2019.

أما ودائع مؤسسات القطاع العام فقد سجلت نموًا ملحوظا بنسبة 8ر23 بالمائة لتبلغ 1ر1 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة.

وفيما يتعلق بودائع القطاع الخاص لدى البنوك التقليدية التي تشكل ما نسبته 64 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التقليدية فقد بلغت 7ر12 مليار ريال عماني في أبريل 2019. ومن حيث الملاءة المالية للبنوك التقليدية بلغ مجموع رأس المال الأساسي والاحتياطيات حوالي 9ر4 مليار ريال عماني في أبريل 2019 مسجلًا نموًا بنسبة 8ر8 بالمائة مقارنة بشهر أبريل 2018.

 

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