3.7 مليار ريال تمويل ممنوح من الصيرفة الإسلامية

مسقط – العمانية

ارتفع إجمالي رصيد التمويل الممنوح من قبل البنوك والنوافذ الإسلامية في السلطنة بنهاية أبريل 2019 إلى حوالي 7ر3 مليار ريال عُماني وفقًا لما أشارت إليه البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني.

وسجل إجمالي الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى 3ر3 مليار ريال عماني في أبريل 2019 مقارنة بـ 1ر3 مليار ريال عُماني في نهاية أبريل 2018.

وانعكاسًا لهذه التطورات، وصل إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعة إلى 5ر4 مليار ريال عماني في نهاية أبريل 2019 لترتفع حصتها من إجمالي أصول القطاع المصرفي إلى 3ر13 بالمائة.