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السلطنة تفوز بـ 3 ميداليات في البطولة الدولية للتكواندوا بكوريا الجنوبية

السبت 20 يوليو 2019 09:14 م بتوقيت مسقط

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سيؤول - الرؤية

حققت السلطنة ثلاث ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية في بطولة كيم يونج الدولية التي اختتمت بكوريا الجنوبية بمشاركة أكثر من ثلاثة آلاف لاعب ولاعبة من  ٦٣ دولة حول العالم.

 ومثل السلطنة في هذه البطولة فريق أكاديمية المحترفين العمانية للتكواندوا بقيادة المدرب حارب العبدلي ومحمد بن هلال الطوقي مدير للفريق، وتمكن لاعبو السلطنة سنة من إبراز قدراتهم في هذه البطولة حيث حقق اللاعب عمر الأشخري الميدالية الذهبية بينما تمكن اللاعب عبدالرحمن الجابري من تحقيق الميدالية الفضية وفاز اللاعب ليث العبدلي بالميدالية البرونزية .

وشهدت البطولة التى أقيمت في العاصمة الكورية سيول واستمرت خلال الفترة من ٣- ١٨ من شهر يوليو الجاري منافسة بين الدول المشاركة.

ويعتبر فريق أكاديمية المحترفين العمانية للتكواندو، واحد من أبرز الفرق العمانية في مجال فنون القتال للتاكواندو، وسبق أن شارك في العديد من البطولات المحلية والعربية والدولية وحقق انجازات عربية ودولية في العديد من المسابقات والمنافسات في مجال رياضة التكواندوا .

وحول نتائج البطولة قال الكابتن حارب العبدلي، إن نتائجنا مشرفة واستطعنا بحماس لاعبينا الصغار من تحقيق ثلاث ميداليات رغم المنافسة القوية وكان بإمكان لاعبينا تحقيق نتائج أفضل إلا أن الإصابات أبعدت أبرز اللاعبين عن الفريق.

وأضاف أننا سعداء بهذا الإنجاز والحمد لله تمكنا من رفع علم السلطنة في هذا المحفل الدولي، وأن الفريق العُماني سبق له وأن حقق إنجازات دولية على المستوى العربي في بطولة مانشستر وكوريا وبطولة الفجيرة التي اقيمت مؤخرا بدولة الامارات العربية المتحدة وايضاً حقق انجاز في البطولة العربية للتاكواندو التي اقيمت في بيروت العام المنصرم .

من جانب أخر استقبل سعادة محمد بن سالم الحارثي سفير سلطنة عمان لدى كوريا الجنوبية بمقر السفارة بسيول الفريق العُماني والطاقم الإداري والفني المرافق للفريق وهنئهم على فوز السلطنة بالميداليات الثلاثة، وأكد على أهمية الاستمرار في المشاركة في مثل هذه البطولات.

يذكر أن مجلة مرشد للاطفال هي الراعي الإعلامي للفريق العُماني المشارك في البطولة.

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