التوبي يناقش تشكيل فريق عمل لصياغة الاستراتيجية الوطنية للصحة والبيئة

مسقط – الرؤية

عقد الاجتماع الثاني للجنة الصحة والبيئة في ديوان عام وزارة البيئة والشؤون المناخية برئاسة معالي محمد بن سالم التوبي، وزير البيئة والشؤون المناخية، وبحضور سعادة الدكتور محمد بن سيف الحوسني وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية نائب رئيس اللجنة وأعضاء الجهات الحكومية الممثلة في اللجنة.

وتناول الاجتماع نتائج زيارة خبراء منظمة الصحة العالمية للسلطنة، وبحث الاستراتيجية الوطنية للصحة والبيئة وتشكيل فريق عمل لصياغة الاستراتيجية.

وتطرّق الاجتماع إلى المؤتمر العالمي الأول لتلوّث الهواء وأهميته، إلى جانب مناقشة أهمية الإصحاح البيئي وعرض تجربة حملة مسقط لمكافحة الزاعجة المصرية، ومراجعة التشريعات المتعلقة بالإصحاح البيئي في السلطنة.

ويأتي عقد الاجتماع في ظل حرص السلطنة على استكمال متطلبات الإدارة المثلى للصحة والبيئة في المجتمع وقياس المكاسب المحققة من التنمية المستدامة، وأثرها في تعزيز وبناء القدرات الوطنية، ومراعاة الأبعاد البيئية وإدارة التأثيرات الصحية للتغير المناخي وفق أفضل الممارسات الدولية.