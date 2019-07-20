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في إطار مبادرة "مدن الإبداع الحرفي"

مجلس الحرف العالمي يزور بهلاء لتقييمها كـ"مدينة عالمية للحرف".. اليوم

السبت 20 يوليو 2019 08:49 م بتوقيت مسقط

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مركز تدريب وإنتاج الفخار والخزف ببهلا

 

مسقط – الرؤية

تبدأ اليوم أعمال التقييم الميداني لترشح ولاية بهلاء بمحافظة الداخلية لنيل لقب "مدينة عالمية للحرف"، حيث يزور الولاية وفد دولي برئاسة الدكتورة غادة حجاوي رئيسة مجلس الحرف العالمي لإقليم آسيا والمُحيط الهادئ. ويضم الوفد عددا من المحكمين المختصين في المجالات الحرفية، وتستمر الزيارة على مدى يومين للاطلاع على مجموعة واسعة من الأنشطة والفعاليات الحرفية والاجتماعية التي تشتهر بها بولاية بهلاء.

ويأتي ترشح ولاية بهلاء بمحافظة الداخلية لنيل لقب "مدينة عالمية للحرف" ضمن المبادرة الدولية لمجلس الحرف العالمي المعتمدة تحت مسمى "مدن الإبداع الحرفي" الرامية إلى تعزيز الوعي بأهمية استدامة تنمية قطاعات الصناعات الحرفية للدول الأعضاء بالمجلس والاسترشاد بالمدن النموذجية في الاهتمام المؤسسي المتكامل بالحرفيين والحرف وتجانس جميع القطاعات المدنية والخاصة في تعزيز الهوية الحرفية والانتماء الوطني.

ويتضمن البرنامج الميداني لفريق مجلس الحرف العالمي الالتقاء بعدد من المسؤولين في مختلف المؤسسات الرسمية بمُحافظة الداخلية والاطلاع على عرض مرئي تفصيلي عن كافة الملامح والجوانب الحرفية المجيدة لولاية بهلاء، كما سيزور فريق مجلس الحرف العالمي عدداً من المواقع التقييمية كمركز تدريب وإنتاج الفخار والخزف بولاية بهلاء ومصانع الفخار الأهلية ومواقع التربة المستفادة في تصنيع الفخاريات والخزفيات ومواقع حرفية تعليمية للناشئة إلى جانب زيارة الموقع المخصص لإنشاء كلية الأجيال لعلوم الصناعات الحرفية والمهن التقليدية والإطلاع على مشروع واحة بهلاء الأثرية المدرج ضمن قائمة التراث العالمي باعتبارها أول محمية ثقافية في السلطنة وموقع سلوت الأثري.

ويمثل الوفد الدولي لمجلس الحرف العالمي الذي يزور السلطنة حالياً كل من الدكتورة غادة حجاوي رئيسة مجلس الحرف العالمي لإقليم آسيا والمحيط الهادئ وأوشا كرشنا مستشارة بمجلس الحرف العالمي ومحكمة دولية وأحمد بن صالح الفارسي ممثل نائب رئيس مجلس الحرف العالمي لمنطقة غرب آسيا ومحكم دولي.

وفي ذات السياق جددتْ الجمعية العمومية لمجلس الحرف العالمي لإقليم آسيا والمحيط الهادي ثقتها بالسلطنة - ممثلة بالهيئة العامة للصناعات الحرفية- باختيارها نائبًا لرئيس منطقة غرب آسيا في الجمعية العمومية للدورة الثانية التي ستمتد حتى 2020م.

ويأتي اختيار السلطنة بفضل الجهود التي تبذلها في تنمية وتطوير القطاع الحرفي والرعاية الكريمة التي يتلقاها هذا القطاع من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه-.

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