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50 مشاركة في ملتقى صناعة المخللات بصور

السبت 20 يوليو 2019 08:45 م بتوقيت مسقط

50 مشاركة في ملتقى صناعة المخللات بصور

 

 

صور – الرؤية
 

اختتم بولاية صور ملتقى صناعة المخللات، الذي نفذته دائرة التنمية الزراعية. برعاية سالمة بنت نصيب الفارسية رئيسة جمعية المرأة العمانية بصور.

واستهدف الملتقى أكثر من ٥٠ مشاركة من مختلف قرى ولاية صور لتدريبهن على صناعة مختلف أنواع المخللات؛ تعزيزا لدور المرأه الريفية في تنمية القطاع الزراعي، ودورها في تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال استغلال مختلف المنتجات الزراعية والحيوانية سعيا لتحفيز رائدات الأعمال لإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة تخدم هذا الجانب.

وهدف الملتقى إلى إيجاد أفضل السبل لتصريف المنتجات الزراعية والحيوانية المنتجة محليا والزائدة عن حاجة الأسر الريفية وتوفير مصدر دخل يحسن من المستوى المعيشي للأسر بتلك القرى الريفية مما يؤدي إلى زيادة المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاج؛ الأمر الذي يساهم في تحقيق الأمن الغذائي. ويعد الملتقى هو الأول من نوعه الذي تنفذه دائرة التنمية الزراعية بصور بالتعاون مع المديرية العامة للزراعة والثروة الحيوانية بمحافظة الداخلية، وبتمويل من المؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال. وأقيمت فعاليات الملتقى في قاعة الندوات بالمديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه بمحافظة جنوب الشرقية.

 

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