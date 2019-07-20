الرواس: برنامج ثري بالأنشطة المتنوعة لإسعاد زوار مهرجان صلالة السياحي 2019

صلالة - العمانية

أكّد محمد بن عمر الرواس مشرف عام دائرة المهرجان ببلدية ظفار تكثيف الجهود من جانب كافة الجهات ‏الحكومية ‏والخاصة لإنجاح فعاليات ومناشط ‏مهرجان ‏صلالة السياحي لهذا العام، مشيرا إلى أنّ بلدية ظفار قامت بتجهيز وتهيئة كافة مرافق مركز البلدية الترفيهي كالمسارح وقاعات المعارض والمطاعم ومواقع الشركات الراعية والقرية التراثية ومرافقها وساحات الألعاب الكهربائية والهوائية وموقع المعرض الاستهلاكي وبقية مرافق المركز بشكل عام.

وأشار الرواس إلى حرص إدارة المهرجان على إقامة فعاليات ومناشط متنوعة خارج موقع مركز البلدية الترفيهي بالتعاون مع القطاع الخاص كفعالية كرنفال المناطيد بسهل صحلنوت وفعاليات القرية الشاملة "قرية سمهرم السياحية" إلى جانب متنزه أتينا لاند وموقع مخيم أصدقاء البلدية في سهل إتين بالإضافة إلى فعاليات الأسرة بحديقتي طاقة ومرباط. وذكر الرواس أنّ فعالية كرنفال المناطيد تعتبر من أبرز الفعاليات الجديدة لمهرجان هذا العام والتي تقام لأول مرة خلال الفترة من 20 يوليو ولغاية 25 أغسطس المقبل بتنظيم مشترك من مجموعة شركات "سبعين" بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة والقطاع الخاص.

وأوضح الرواس أنّ كرنفال المناطيد يقام بمنطقة صحلنوت بصلالة تحت مظلة المهرجان وسيكون وجها جديدًا للسياحة في السلطنة من حيث التنوع والتجديد، مؤكدًا حرص اللجنة المنظمة للمهرجان على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الشركات المختصة العمانية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار المشرف العام لدائرة المهرجان ‏إلى أن اللجنة المنظمة لمهرجان صلالة السياحي ستنظم احتفالية وطنية في 23 يوليو المجيد على مسرح المروج بعنوان "ليلة عمانية" إلى جانب تنظيم مسيرة وطنية بمركز البلدية الترفيهي احتفاء بيوم النهضة المباركة.

وقال الرواس: إنّ بلدية ظفار ستنظم حفلًا فنيًا مطلع أغسطس المقبل للاحتفال بتتويج مدينة صلالة عاصمة المصايف العربية لعام 2019م، موضحًا أنّ البلدية سخّرت كافة الكوادر البشرية والتقنيات الحديثة لهذا الحدث الذي يجسد احتفال السلطنة بشكل عام ومحافظة ظفار بشكل خاص، وسيقام على مسرح الولايات بمركز البلدية الترفيهي.

وذكر أنّ برنامج "ليالي المهرجان" يُقدّم برامج متنوعة أبرزها مسابقة مهرجان صلالة السياحي لفن البرعة التي تقام للمرة السابعة بالإضافة إلى مسابقة المهرجان للأغنية الشعبية العمانية في نسختها الثانية، مشيرًا إلى أنّ حلقات البرنامج ستشهد استضافة فنانين وممثلين على المستوى المحلي والخليجي والعربي إلى جانب تنظيم حلقة أسبوعية مخصصة للمسابقات والسحوبات وفعالية "رواد الأغنية الخليجية" بالإضافة إلى إقامة حفلات غنائية متنوعة يحييها فنانون من السلطنة والوطن العربي.

وتشهد فترة المهرجان إقامة معارض وأجنحة توعوية وتثقيفية وخدمية ‏وتسويقية متنوعة لمختلف الجهات الحكومية والهيئات وشركات القطاع الخاص ‏وجمعيات المرأة العمانية والمراكز الحرفية حيث تقام بعض المعارض ‏طوال فترة المهرجان ومنها ما يقام خلال فترة زمنية محددة.‎ ‎وقال محمد بن عمر الرواس إنّ معرض "عمان أرض الصداقة والسلام" ‏الذي يقام سنويًا يتضمن 120 صورة ضوئية متنوعة لجلالة السلطان ‏المعظم - حفظه الله ورعاه - تشمل الجولات السامية واستقبالات جلالته ‏الرسمية لقادة الدول الشقيقة والصديقة بالإضافة إلى جوانب متنوّعة ‏لمسيرة النهضة المباركة.‏

وأضاف أنّ المعرض حقق خلال دوراته السابقة إقبالًا كبيرًا من زوار ‏ومرتادي المهرجان نظرًا لما يمثله من أهداف وطنية ورسائل ‏للسلم والسلام وحب الوطن وقائد البلاد المفدى. ‏وتحرص اللجنة المنظمة للمهرجان على إقامة الفعاليات والأنشطة الثقافية والدينية أبرزها مسابقة المهرجان لحفظ القرآن الكريم في نسختها السابعة ومسابقة المهرجان للتصوير الضوئي والفنون التشكيلية بالإضافة إلى مسابقة المهرجان للمسرح الجماهيري في دورتها الثالثة التي تأتي بحلة جديدة من ناحية آلية المسابقة وضيوفها.

وتشتمل فعاليات القرية التراثية لمهرجان هذا العام على تجسيد البيئات (الحضرية والريفية والبدوية والبحرية) إلى جانب تنظيم معارض تراثية متنوعة ومحلات للمأكولات العمانية بالإضافة إلى تنظيم مسابقة الولايات التنافسية على مسرح الولايات بالقرية التراثية بمشاركة 10 ولايات هي بخاء ومحضة وبهلاء والسويق وبركاء وضنك والدقم والمزيونة ومرباط ودماء والطائيين.

كما تهدف مسابقة الولايات إلى إبراز الجوانب التراثية والثقافية والتاريخية التي تزخر بها مختلف ولايات السلطنة من خلال تقديم فقرات متنوعة من الفنون العمانية التقليدية والمشغولات اليدوية والألعاب الشعبية والمأكولات العمانية والصناعات الحرفية بمشاركة واسعة من الحرفيين والحرفيات وفرق الفنون العمانية التقليدية من مختلف ولايات السلطنة.

وتشتمل الفعاليات العالمية في مهرجان صلالة السياحي لهذا العام على إقامة 8 عروض متنوعة أبرزها "الليزر والإضاءات المبهرة" و "الكرنفال المتجول" و "ألعاب الخفة" و "السيرك المتنوع" و "حلبات التحدي" والرسم بالأبعاد الثلاثية بمشاركة فرق فنية من أوروبا وآسيا وإفريقيا. وتسعى اللجنة المنظمة للمهرجان إلى إقامة فعاليات وأنشطة مخصصة للطفل من خلال تنظيم مناشط ومسابقات ومسرحيات متنوعة للأطفال على مسرح الطفل بمركز البلدية الترفيهي.

وتتضمن الفعاليات الرياضية لمهرجان هذا العام تنظيم بطولة كأس مهرجان صلالة السياحي لكرة القدم وبطولة المهرجان للرماية ومسابقة ماراثون المهرجان إلى جانب إقامة البطولة العربية لكرة الطائرة الشاطئية والبطولة العسكرية لالتقاط الأوتاد وبطولة قفز الحواجز بالتعاون مع الجهات المعنية إضافة إلى مسابقة رياضات الخيل التقليدية "ركض العرضة" وتنظيم مسابقات رياضية متنوعة.

يذكر أن مدينة صلالة سبق تتويجها بلقب "عاصمة ‏المصايف ‏العربية لعام 2019‏‎م‎‏" من قبل المنظمة العربية للسياحة؛ نظرًا ‏للمقومات ‏السياحية والطبيعية التي تزخر بها واحتوائها على ‏العديد من ‏المواقع والمعالم السياحية والثقافية والتاريخية، فضلًا عن حصول مهرجان صلالة السياحي على جائزة أفضل مهرجان سياحي عربي لعام 2017م ضمن جوائز أوسكار للإعلام السياحي العربي.