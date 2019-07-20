"بلدية عبري" تكثف جهودها الميدانية لإزالة مخلفات الأمطار

عبري - ناصر العبري

كثفت بلدية عبري جهودها لإزالة كافة التأثيرات الناتجة عن هطول الأمطار وجريان الأودية؛ جراء أمطار الخير التي شهدتها الولاية، وصاحبتها رياح قوية تسببت في بعض الأضرار البسيطة في مختلف المواقع بالولاية.

وفتحت بلدية عبري الطرق المتضررة لا سيما الطرق الرئيسية في الولاية، حيث باشرت فرق العمل جهودها بفتح الطرق الداخلية في الولاية وإزالة الأتربة ومخلفات الأشجار المتساقطة من الشوارع، وشفط المياه من البرك، وإصلاح وصيانة عدد من الطرق الداخلية وإزالة الأتربة من بطون الأودية وشفط التجمعات المائية.

وتمّ تشكيل فريق عمل للمناوبة في بلدية عبري لمتابعة أي تطورات، كما تمّ تزويد الفريق بكافة الإمكانيات والمعدات المناسبة. وتتمثل مهام فريق عمل المناوبة في إرسال البيانات حول الأمطار وكميّاتها ومستوى جريان الأودية إلى المختصين بالمديرية ومتابعة محطات الأمطار الموزعة على المناطق بالمحافظة والتواصل مع المختصين بالوزارة لإمدادهم بالمعلومات حول كافة المستجدات وإزالة الأتربة وفتح الطرق ومتابعة أي أضرار خلال فترة الأمطار حيث تمّ التخلص من المياه المتجمعة في الشوارع ووسط الأحياء السكنية بالاستعانة بالإمكانيات المتوفرة لدى البلدية.

كما تمّ تشكيل فرق متابعة لصيانة الإنارة المتضررة بالتعاون مع شركة كهرباء مجان والتي توفر خدماتها في المحافظة كما يجري التنسيق مع شرطة عمان السلطانية والجهات ذات العلاقة لتلقي أي بلاغات ترد عبر هذه الجهات.