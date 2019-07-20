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غدا.. بلدية مسقط تختتم الورشة الصيفية "قوة الألوان" بتكريم المشاركين

السبت 20 يوليو 2019 08:36 م بتوقيت مسقط

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جانب من تلوين قارب صيد
خلال الرسم على الجدار

مسقط – الرؤية

تختتم بلدية مسقط، غدا، فعاليات الورشة الصيفية التي استضافها بيت البرندة بولاية مطرح تحت شعار "قوة الألوان" وبالتعاون مع الجامعة الألمانية للتكنولوجيا، والكلية العلمية للتصميم وبدعم من شركة نفط عمان، وشركة تنمية نفط عمان، والشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار "أومنفيست".

 وتضمنت الفعاليات التي أُقيمت على مدار أسبوعين برامج تعليمية وحلقات فنية متنوعة حول البيئة البحرية. قدمها مدربون في مجالات متخصصة، بهدف إبراز مواهب الأطفال الفنية وتوجيهها نحو تعزيز الوعي اِلبيئي من خلال استغلال موارد البيئة، وشغل أوقات فراغهم بكل ممتع ومفيد.

وسيتم في الحفل الختامي عرض أعمال المشاركين في معرض مصاحب ببيت البرندة، إلى جانب تكريم المشاركين وداعمي الفعالية.

وركزت فعاليات الأسبوع الأول من الحلقة على استغلال فن قطع الغيار، من خلال مشاركة الأطفال في حلقات عمل فنية ركزت على طرق استخدام قطع الغيار بالشكل الأمثل، وكيفية الاستفادة منها في استخدامات متعددة.

واستهدفت الورشة رفع الوعي البيئي لدى الأطفال، والإسهام في نشر ثقافة المحافظة على المصادر الطبيعية وحماية البيئة، بما يؤسس لجيل مسؤول ومدرك تماماً لأهميّة رعاية الطبيعة والبيئة من خلال اتباع أفضل الممارسات للتقليل من استهلاك الطاقة، وأهميّة إعادة التدوير واستخدام المنتجات الصديقة للبيئة.

أمّا موضوع الأسبوع الثاني من الورشة فكان حول البيئة البحرية واشتمل على عرض مرئي للتعريف بالبيئة البحرية، حيث تعرّف الأطفال من خلاله على مفردات البيئة البحرية، والشعاب المرجانية وأنواع الأسماك والنباتات وغيرها من الكائنات الحية والمسطحات المائية في السلطنة، وتنوعت فعاليات الورشة بين رسم لوحات عن البيئة البحرية وما تحتويه من كائنات وبين التلوين.

وسلطت الورشة الضوء على فن الكولاج الذي يعد من أجمل أنواع الفنون، وتعرّف الأطفال خلال الورشة على الأسس الفنية لفن الكولاج، كما تدرّبوا على أساليب التعبير وتوليف الخامات البيئية، للحصول على تكوينات جمالية وأشكال فنية متنوعة، وعمل تصاميم وأشكال تتعلق بالبيئة البحرية، حيث حملت التصاميم أفكاراً متنوعة ومواد مأخوذة من البيئة البحرية، ومنها الخيوط، وعدة الصيادين، والأصداف.

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