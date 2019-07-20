السبت, 20 يوليو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
36 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. تعليم
  5. عرض الخبر

"تعليمية جنوب الشرقية" تكرم أوائل الدبلوم العام

السبت 20 يوليو 2019 08:34 م بتوقيت مسقط

DSC_5955
DSC_5997
DSC_5999

 

صور - حمد بن صالح العلوي

 

احتفلت المديرية العامة للتربية والتعليم في جنوب الشرقية بتكريم أوائل شهادة الدبلوم العام، حيث تم تكريم الطالب أحمد عبدالحميد عبدالله من مدرسة عبدالملك بن حميد للتعليم الأساسي والحاصل على نسبة ٩٩.١% والطالبة بسملة محمد زكي من مدرسة الوافي للتعليم الأساسي والحاصلة على نسبة ٩٩.٣، وذلك برعاية حمود بن حمدان الحضرمي المدير العام المساعد للتقويم التربوي والبرامج التعليمية والمدارس الخاصة وبحضور عدد من مديري الدوائر ونوابهم. وقال حمود الحضرمي في كلمته: شكرا جزيلا للآباء المحبين والشكر موصول للمعلمين الأوفياء ولإدارات مدارس المحافظة لما بذلوه من جهد واضح.

ومن جانبه قال الدكتور محمد زكي والد الطالبة بسملة: نكن نحن أولياء الأمور بمحافظة جنوب الشرقية كامل التقدير والامتنان إلى السلطنة ممثلة في قائدها جلالة السلطان قابوس أطال الله لنا في عمره وشعب عمان العظيم. وتوجّه بالشكر لوزارة التربية والتعليم وتعليمية جنوب الشرقية وجميع الإداريين في مدرسة الوافي للتعليم الأساسي للبنات ممثلة في مديرة المدرسة نافجة الراسبية وجميع المعلمات.

وقال الدكتور عبد الحميد عبد الله والد الطالب أحمد عبد الحميد: نحمد الله حمدا كثيرا على توفيقه لابني الحاصل على المركز الأول على محافظة جنوب الشرقية، وأشكر الأستاذ باجي المسروري مدير مدرسة عبد الملك بن حميد التعليم الأساسي بولاية جعلان بني بو حسن وجميع المدرسين بالمدرسة لما بذلوه من جهد في إيصال المعلومة الصحيحة للطلبة والمتابعة المستمرة معهم.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

30 مارس 2016

"تعليمية شمال الباطنة" تكرم أوائل الدبلوم العام برعاية "أوربك"

المزيد

30 مايو 2016

4092 طالبا وطالبة يستعدون لامتحانات الدبلوم العام في 25 مركزًا بـ"تعليمية جنوب الشرقية"

المزيد

24 أغسطس 2015

لجان متخصصة لتفقد سير العمل بمدارس جنوب الشرقية في أوائل العام الجديد

المزيد

15 يونيو 2015

استئناف اختبارات الدبلوم بمراكز "تعليمية جنوب الشرقية"

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"التجارة والصناعة": تطور مبشر للقيمة المحلية المضافة في قطاع الصناعات التحويلية

الاقتصاد - محلي

موردون ومستهلكون: بطاقة كفاءة الطاقة للمكيفات تضمن مزيدا من الجودة والأمان لمصلحة المستهلك

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

مجلس الحرف العالمي يزور بهلاء لتقييمها كـ"مدينة عالمية للحرف".. اليوم

المحليات - أخبار

الرواس: برنامج ثري بالأنشطة المتنوعة لإسعاد زوار مهرجان صلالة السياحي 2019

المحليات - أخبار

انطلاق برنامج "١٠٠ مبتكر عماني" ضمن فعاليات جائزة الرؤية لمباردات الشباب

مبادرات الرؤية - جائزة الرؤية لمبادرات الشباب

حقيقة وقوع حادث لعائلة سعودية على طريق صلالة .. ووفاة أوروبي غرقا بوادي العربيين

المحليات - شرطة

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

تعرض حافلة معتمرين عمانيين لحادث بأبو ظبي

المحليات - أخبار

هذا ما يحدث لجسم الإنسان عند تناول التمور يوميا

منوعات - صحة وجمال

أول تعليق من سفارة السلطنة لدى الإمارات على حبس سائق حافلة "مواصلات"

المحليات - أخبار

السعودية: آن الأوان لإنهاء أزمة اليمن .. ولا نريد حربا مع إيران

دولي - أخبار

"الزواج الأبيض" في إيران .. ظاهرة متجددة تثير الجدل

منوعات - من هنا وهناك

حقيقة ربط تجديد المركبات في السلطنة بدفع فواتير الكهرباء والماء

المحليات - شرطة

إعلان أسفل الأكثر قراءة