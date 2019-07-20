"تعليمية جنوب الشرقية" تكرم أوائل الدبلوم العام

صور - حمد بن صالح العلوي

احتفلت المديرية العامة للتربية والتعليم في جنوب الشرقية بتكريم أوائل شهادة الدبلوم العام، حيث تم تكريم الطالب أحمد عبدالحميد عبدالله من مدرسة عبدالملك بن حميد للتعليم الأساسي والحاصل على نسبة ٩٩.١% والطالبة بسملة محمد زكي من مدرسة الوافي للتعليم الأساسي والحاصلة على نسبة ٩٩.٣، وذلك برعاية حمود بن حمدان الحضرمي المدير العام المساعد للتقويم التربوي والبرامج التعليمية والمدارس الخاصة وبحضور عدد من مديري الدوائر ونوابهم. وقال حمود الحضرمي في كلمته: شكرا جزيلا للآباء المحبين والشكر موصول للمعلمين الأوفياء ولإدارات مدارس المحافظة لما بذلوه من جهد واضح.

ومن جانبه قال الدكتور محمد زكي والد الطالبة بسملة: نكن نحن أولياء الأمور بمحافظة جنوب الشرقية كامل التقدير والامتنان إلى السلطنة ممثلة في قائدها جلالة السلطان قابوس أطال الله لنا في عمره وشعب عمان العظيم. وتوجّه بالشكر لوزارة التربية والتعليم وتعليمية جنوب الشرقية وجميع الإداريين في مدرسة الوافي للتعليم الأساسي للبنات ممثلة في مديرة المدرسة نافجة الراسبية وجميع المعلمات.

وقال الدكتور عبد الحميد عبد الله والد الطالب أحمد عبد الحميد: نحمد الله حمدا كثيرا على توفيقه لابني الحاصل على المركز الأول على محافظة جنوب الشرقية، وأشكر الأستاذ باجي المسروري مدير مدرسة عبد الملك بن حميد التعليم الأساسي بولاية جعلان بني بو حسن وجميع المدرسين بالمدرسة لما بذلوه من جهد في إيصال المعلومة الصحيحة للطلبة والمتابعة المستمرة معهم.