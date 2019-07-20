غدا.. آخر فرصة لتعديل رغبات الطلاب في "القبول الموحد"

مسقط - الرؤية

تَتَواصل أعمالُ مراكز الدعم المقدمة لطلاب دبلوم التعليم العام، والمتعلقة بالتسجيل في الموقع الإلكتروني للقبول الموحد بمختلف محافظات السلطنة؛ وذلك عقب صُدور نتيجة طلاب لبة دبلوم التعليم العام وفتح عملية تعديل الرغبات بالموقع الإلكتروني للقبول الموحد.

ويختتم، غدا الإثنين، عمل مراكز الدعم التي يشرف عليها المركز الوطني للتوجيه المهني، خلال الفترة من من 9 يوليو وحتى 22 من الشهر الحالي.

وكان المركزُ الوطني للتوجيه المهني قد اعتمد 51 مركزا في جميع محافظات السلطنة بواقع 4 إلى 5 مراكز في كل محافظة لتقديم الدعم والمساندة لطلاب دبلوم التعليم العام يشرف ويعمل فيها أكثر من 116 متطوعا من مشرفي وإخصائيي التوجيه المهني؛ حيث تنوعت استفسارات الطلاب منذ بدء تقديم خدمة الدعم الفني بين ترتيب خيارات البرامج الدراسية والفرق بين البعثات وطريقة حساب المعدل التنافسي أيضًا الاستفسار عن بعض التخصصات الدراسية ومدى حاجة السوق المحلي لهذه البرامج.

وأعربَ أولياء أمور الطلاب عن ثقتهم في الاستفادة الكبيرة من أعمال هذه المراكز في الوقت الذي يصادف إجازة اعتيادية لمدارس وزارة التربية والتعليم، وأكدوا أن وجود هذه المراكز في هذا التوقيت يشكل ضرورة ملحة للطلاب للإجابة عن كافة الاستفسارات والتحديات التي تقف لدى الطالب في سبيل إكمال عملية التسجيل للبرامج وتقديم المعلومات التفصيلية عن طبيعة البرامج والجامعات التي ينوي الطالب الدراسة فيها، ليتسنى له اختيار البرنامج المناسب والجامعة المناسبة التي تتوافق مع ميول وقدرات الطلاب.