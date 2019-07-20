اليوم.. انطلاق أنشطة المخيم الكشفي لمرحلة الفتيان في سهل جبل آشور بظفار

مسقط - الرؤية

تنطلقُ، صباح اليوم، فعاليات ومناشط المخيم الكشفي لمرحلة الفتيان، على أرض المخيم الكشفي الدائم بسهل جبل آشور بمحافظة ظفار، وتنظمه المديرية العامة للكشافة والمرشدات هذا العام، تحت شعار "الكشفية.. والتنمية المستدامة"، ويستمر حتى 27 يوليو الجاري بعد اكتمال وصول كافة الوفود الكشفية للسلطنة.

ويشهدُ حفل انطلاق فعاليات المخيم برنامج حفل مراسم رفع العلم، معلناً انطلاق المخيم الكشفي لمرحلة الفتيان، متضمنا كلمة قائد عام المخيم، وتقديم البرنامج الإذاعي للمخيم.

ويتضمَّن برنامج المخيم العديد من البرامج والمناشط خلال اليوم الأول؛ حيث سيقوم كل مخيم فرعي بتنفيذ البرامج المخطط لها طوال فترة المخيم، وسيقوم مخيم الابتكار بتنفيذ البرنامج المحددة المعدة مسبقاً من قبل لجنة البرامج في برنامج "الكشفية.. اكتشف عُمان"، وستكون هناك زيارة لعين أثوم التي تعد من أشهر الينابيع المائية الرائعة، ومن المعالم الطبيعية الساحرة في السلطنة؛ نظراً لما تحتويه من مناظر خلابة من أشجار خضراء وأنهار وشالالات، وتعتبر من الأماكن السياحية الجميلة في صلالة، إلى جانب زيارة عين آرزات التي تعد واحدة من أجمل الأماكن السياحية في السلطنة، وبالأخص في مدينة صلالة التي تشهد زيارات مستمرة بالسياح خلال فصل الصيف؛ وذلك لتمتعها بجو ماطر طوال شهور الصيف وبارد نسبيا إلى معتدل.

وعقد، أمس، اجتماع لقادة المخيمات الفرعية ورؤساء اللجان العاملة في المخيم، برئاسة القائد الكشفي محمد بن عبدالله الهنائي المدير العام المساعد للكشافة بالمديرية العامة للكشافة والمرشدات نائب رئيس اللجنة الرئيسية للمخيم، وبحضورالقائد الكشفي طلال بن خميس البهلولي قائد عام المخيم، والقائد ياسر المعولي مساعد قائد عام للبرامج، والقائد سعيد الشحي مساعد قائد عام للمخيمات الفرعية، وعدد من قادة اللجان؛ وذلك بهدف الحث على بذل المزيد من الجهد في تجهيز كافة المستلزمات والأدوات اللازمة لانطلاق فعاليات المخيم الكشفي وتذليل الصعاب والتنويع في الأنشطة والفعاليات والبرامج التي تمَّ وضعها من قبل لجنة البرامج في المخيم. وتم التركيز على آلية استقبال الوفود الكشفية المشاركة في المخيم من حيث الإحصائيات والاحتياجات لكل مخيم وتوزيع الوفود على المخيمات الفرعية، وتخصيص أماكن خاصة للودائع لكل الوفود لحفظ الممتلكات الثمينة التي تخص الوفد والكشافة المشاركين في المخيم.

وتمَّ التطرق إلى ضرورة الالتزام بالوقت في مختلف البرامج والفعاليات والمناشط المتعلقة داخل المخيم وخارجه، ومناقشة برامج وفعاليات المخيم، ومناقشة اختصاصات كل لجنة في المخيم والأعمال الموكلة لها.

وحول المخيم، قال القائد الكشفي ياسر بن حمود المعولي مساعد قائد عام للبرامج بالمخيم الكشفي الصيفي لمرحلة الفتيان: إنَّ البرامج هي أساس كل فعالية تقام على أرض المخيم، والتي تضمُّ العديد من الفعاليات والإنشطة؛ من أهمها: السياحة الكشفية والورش التدريبية، والتعاون مع الجهات الحكومية والمجتمعية، وكذلك اليوم الرياضي، والبرنامج الترفيهي في الأماكن التجارية كالمسابقات الترويحية. ونحرص على إبراز المواهب الكشفية الطلابية من خلال المسابقات في الإلقاء والخطابة والإنشاد، كما تقام مسابقة على مستوى المخيم بصورة عامة.

وأضاف المعولي أنَّ لجنة البرامج تتوافق برامجها مع الشراكة المجتمعية، وتعريف المجتمع بأهمية الحركة الكشفية والدور الذي تقدمه ويوجد تفاعل وتعاون مع كافة شرائح المجتمع المختلفة، وهناك برنامج زيارة الجمعية العمانية للمكفوفين بصحبة عدد من مكفوفي دول الخيج العربية للمخيم، وسيتم إشراكهم في بعض الورش، وإقامة عدد من الورش التدريبية عن الابتزاز الإلكتروني وحقوق الطفل، وكذلك حرصنا لعمل ورشة تعليم لعبة الشطرنج لجعلها مستمرة طوال فترة المخيم، وأن تكون جاذبة للكشافة.

ووجَّه المعولي الشكر للمديرية العامة للكشافة والمرشدات على دعمهم المستمر من خلال إتاحة الفرصة للقيادات الكشفية في الميدان لتنفيذ البرامج الكشفية.