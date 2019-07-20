حلقة عمل حول قسطرة القلب في مستشفى السلطان قابوس بصلالة

صلالة - الرؤية

نظَّم مستشفى السلطان قابوس -مُمثلا بقسم معمل قسطرة القلب في مركز صلالة لطب وجراحة القلب- حلقة عمل حول المعمل، وكيفية إدارته، وسير العمل به.

واستهل د. سعيد المعشني استشاري أمراض القلب ورئيس مركز صلالة لطب وجراحة القلب، حلقة العمل مرحبا بالمشاركين، وقدَّم نبذة حول مختبر قسطرة القلب "معمل قسطرة" للممرض تعيب بن عبدالله ممرض في معمل قسطرة بمركز طب وجراحة القلب بصلالة.

وقدَّم د. عمرو سيد إخصائي أمراض القلب بمركز طب وجراحة القلب بصلالة، محاضرة حول كيفية التعامل مع حالات آلام الصدر، فيما قام د. كرار البدوشي إخصائي أمراض القلب بتقديم محاضرة عن دليل تخطيط القلب في القسطرة.

واستعرض د. نادي محمد إخصائي أمراض القلب بمركز طب وجراحة القلب بصلالة، في محاضرته، أنواعَ علاجات السكتات القلبية، أما الممرضة إبتسام خميس ممرضة في قسم القسطرة بمركز طب وجراحة القلب بصلالة، فقد سعت في محاضرتها عن الصدمة القلبية (العلامات والأعراض والعلاج والوقاية) تقديم الإجراءات المعمول بها والمتبعة في حالات الصدمة القلبية.

وقام كولديب براساد (فني تصوير في معمل القسطرة) بتعريف المشاركين أنواع أجهزة القلب وطرق تشغيلها وكيفية التعامل معها في الحالات المختلفة.

وفي ختام الحلقة، قدم الممرض شيجو كوروفيلا من معمل القسطرة الجوانب التمريضية للمرضى الذين يخضعون لإجراءات معمل القسطرة.