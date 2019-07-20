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"البواسل" يتجه إلى ظفار سيرا على الأقدام بمناسبة يوم النهضة

السبت 20 يوليو 2019 08:28 م بتوقيت مسقط

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هيماء - محفوظ الشيباني

نظَّم فريق البواسل للمغامرات الجبلية -التابع لنادي أهلي سداب- مسيراً على الأقدام بمناسبة يوم النهضة المباركة من محافظة الداخلية إلى محافظة ظفار مرورا بمحافظة الوسطى؛ في إطار المشاركة ضمن جهود توعية المجتمع بأهمية المحافظة على البيئة والنظافة والترويج السياحي لخريف صلالة.

وتوقَّف الفريق في محطة الزمايم بولاية هيماء، وكان في استقبالهم رجل الأعمال سهيل بن سعيد الحرسوسي، وفي ولاية هيماء نظم سعادة الدكتور حمودة الحرسوسي عضو مجلس الشورى حفل استقبال للفريق، والتقى بالشباب وكبار السن. ويوزع الفريق مطبوعات حول أهمية الرياضة، وضرورة المحافظة على النظافة والبيئة وخدمة المجتمع.

ويقصد الفريق محافظة ظفار بمشاركة عدد من محبي رياضة المشي، وينقسم الفريق إلى مجموعات؛ حيث لقطع المسافة المقدرة بنظام التتابع في المسير.

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