تكريم 45 مشاركا في ختام الورش الصيفية بـ"الفنون التشكيلية"

مسقط - الرؤية

اختتمتْ الجمعية العُمانية للفنون التشكيلية بمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني، فعاليات الورش الصيفية لطلاب المدارس، والتي تناولت جوانب نظرية وتطبيقية لاكتشاف المواهب الإبداعية وتنمية قدراتها الفنية الواعدة.

وهدفتْ الورش إلى حُسن استغلال الإجازة الصيفية للمدارس، واستثمار وقت الطلاب بمواضيع هادفة لتنمية مهاراتهم الفنية والابتكارية لإنتاج أعمال تشكيلية تغذي فكرهم وذائقتهم الفنية، وهي فرصة لاكتساب معارف وتقنيات جديدة من خلال التعرف على مبادئ وقواعد الرسم، لا سيما الرسم بألوان الإكريليك وآلية توظيفها في إنجاز لوحات من البيئة والطبيعة العُمانية.

واستهدفتْ الورشة الصيفة 45 مشاركا، وحاضر فيها اثنان من مشرفي الفنون التشكيلية من أعضاء الجمعية، وسلم شهادات المشاركة طالب بن علي بن عبدالله المحروقي مساعد مدير الجمعية العُمانية للفنون التشكيلية. وتضمن حفل الختام تنظيم معرض فني لعرض أعمال فنية متنوعة أنجزها الطلاب المشاركين على مدى فترة تدريبهم في البرنامج، كما تخلل الختام توزيع الشهادات على مشرفي الورشة التدريبة.