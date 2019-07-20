السبت, 20 يوليو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
38 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. ثقافة
  5. عرض الخبر

"الكتاب والأدباء" تنظم جلسات حوارية وأمسيات إنشادية احتفالا بيوم النهضة المباركة

السبت 20 يوليو 2019 08:07 م بتوقيت مسقط

"الكتاب والأدباء" تنظم جلسات حوارية وأمسيات إنشادية احتفالا بيوم النهضة المباركة

 

مسقط - الرؤية

تُنظِّم الجمعية العُمانية للكتاب والأدباء احتفالية خاصة بمناسبة يوم النهضة المباركة، يوم 23 من يوليو المجيد، وتتضمن جلسات وأمسيات شعرية وإنشادية.

وتقيم الجمعية العمانية للكتاب والأدباء فرع البريمي، مساء غدٍ، جلسة حوارية بعنوان "في حب عمان"، بقاعة نادي النهضة، وتستضيف سعادة الشيخ الشاعر علي بن أحمد بن مشاري الشامسي والي صحار، الذي سيتحدث عن مسيرته الشعرية وعلاقته بالقصيدة الوطنية، إضافة إلى ما تحقق للشاعر العماني من منجزات وأعمال رائدة في مسيرة النهضة المباركة، تحت ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- إلى جانب تناول أسس المشهد الثقافي العماني ومواكبته للمنجز الوطني في العقود الأربعة الماضية.

وتُقيم أسرة كتّاب وأدباء الظاهرة مساء يوم الجمعة 26 يوليو الجاري في قاعة والي ينقل، احتفالية خاصة بيوم النهضة المباركة، تتمثل في أمسية شعرية إنشادية وطنية لعدد من شعراء المحافظة. ويشارك في الأمسية علي بن حميد العلوي، ومحمد بن خميس الوحشي، وناصر العلوي، وسعيد بن شلبود الشكري، وعبدالعزيز الغافري، وهزاع بن ناصر الغافري، وخلود بنت سعيد الخالدية، وسيف بن سالم الكلباني، وأحمد بن سعيد الغريبي.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

23 يوليو 2017

كرنفال شعبي احتفالا بيوم النهضة المباركة

المزيد

15 يوليو 2017

أمسية شعرية وفنية بالظاهرة احتفالا بيوم النهضة المباركة

المزيد

30 يوليو 2015

"عمان المحبة والسلام" أمسية شعرية احتفالا بيوم النهضة المباركة

المزيد

25 يوليو 2015

"الغيزين الرياضي الثقافي" ينظم أمسية وطنية احتفالا بيوم النهضة المباركة

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

انطلاق برنامج "١٠٠ مبتكر عماني" ضمن فعاليات جائزة الرؤية لمباردات الشباب

مبادرات الرؤية - جائزة الرؤية لمبادرات الشباب

حقيقة وقوع حادث لعائلة سعودية على طريق صلالة .. ووفاة أوروبي غرقا بوادي العربيين

المحليات - شرطة

شاهد.. السلطنة تختتم مشاركتها في أعمال المنتدى السياسي الرفيع المستوى .. وإشادة بفيلم "خطة السلطنة للتنمية المستدامة"

الاقتصاد - محلي

السنيدي يلقي كلمة السلطنة في المنتدى السياسي الرفيع المستوى بنيويورك

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

سعر نفط عمان يواصل الانخفاض

الاقتصاد - محلي

17 فنانا عمانيا في معرض تشكيلي بالنمسا

المحليات - ثقافة

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

تعرض حافلة معتمرين عمانيين لحادث بأبو ظبي

المحليات - أخبار

هذا ما يحدث لجسم الإنسان عند تناول التمور يوميا

منوعات - صحة وجمال

أول تعليق من سفارة السلطنة لدى الإمارات على حبس سائق حافلة "مواصلات"

المحليات - أخبار

السعودية: آن الأوان لإنهاء أزمة اليمن .. ولا نريد حربا مع إيران

دولي - أخبار

"الزواج الأبيض" في إيران .. ظاهرة متجددة تثير الجدل

منوعات - من هنا وهناك

حقيقة ربط تجديد المركبات في السلطنة بدفع فواتير الكهرباء والماء

المحليات - شرطة

إعلان أسفل الأكثر قراءة