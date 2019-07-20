"الكتاب والأدباء" تنظم جلسات حوارية وأمسيات إنشادية احتفالا بيوم النهضة المباركة

مسقط - الرؤية

تُنظِّم الجمعية العُمانية للكتاب والأدباء احتفالية خاصة بمناسبة يوم النهضة المباركة، يوم 23 من يوليو المجيد، وتتضمن جلسات وأمسيات شعرية وإنشادية.

وتقيم الجمعية العمانية للكتاب والأدباء فرع البريمي، مساء غدٍ، جلسة حوارية بعنوان "في حب عمان"، بقاعة نادي النهضة، وتستضيف سعادة الشيخ الشاعر علي بن أحمد بن مشاري الشامسي والي صحار، الذي سيتحدث عن مسيرته الشعرية وعلاقته بالقصيدة الوطنية، إضافة إلى ما تحقق للشاعر العماني من منجزات وأعمال رائدة في مسيرة النهضة المباركة، تحت ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- إلى جانب تناول أسس المشهد الثقافي العماني ومواكبته للمنجز الوطني في العقود الأربعة الماضية.

وتُقيم أسرة كتّاب وأدباء الظاهرة مساء يوم الجمعة 26 يوليو الجاري في قاعة والي ينقل، احتفالية خاصة بيوم النهضة المباركة، تتمثل في أمسية شعرية إنشادية وطنية لعدد من شعراء المحافظة. ويشارك في الأمسية علي بن حميد العلوي، ومحمد بن خميس الوحشي، وناصر العلوي، وسعيد بن شلبود الشكري، وعبدالعزيز الغافري، وهزاع بن ناصر الغافري، وخلود بنت سعيد الخالدية، وسيف بن سالم الكلباني، وأحمد بن سعيد الغريبي.