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معرض للتوعية بالمخاطر الصحية والاجتماعية للمخدرات والمؤثرات العقلية في مستشفى نزوى

السبت 20 يوليو 2019 08:05 م بتوقيت مسقط

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عبري - ناصر العبري

نظَّم مُستشفى نزوى -وبالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بقيادة شرطة محافظة الداخلية- معرضا توعويا بعنوان "وعيك غايتنا"، تفعيلا لليوم العالمي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. ورعى حفل افتتاح المعرض سعادة يونس بن علي المنذري عضو مجلس الشورى ممثل ولاية إزكي.

وشارك في المعرض عدد من الجهات الحكومية والأمنية والفرق التطوعية التي تُعنى بمكافحة هذه الآفة الخطيرة على مجتمعنا. وشاركت إدارة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بقيادة شرطة محافظة الداخلية بركن خاص عرَّفت فيه الجمهور بالجهود التي تبذلها إدارة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بشرطة عمان السلطانية؛ للقضاء على المخدرات وتجارتها، كما عُرض في الحافلة المتنقلة الطرق التي يستخدمها المهربون في تهريب المخدرات. وشارك في التثقيف الصحي بمستشفى نزوى بركن توعوي أوضح فيها النهاية الأليمة التي قد يصل إليها مدمن المخدرات والتي تنتهي إما بالسجن أو الوفاة.

وأبرزتْ اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية دور المكتب التنفيذي للجنة، بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة والفرق الأهلية في التوعية بالمخدرات والمؤثرات العقلية والفعاليات التي تنظمها وآلية تنفيذ وتفعيل برامج الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية للأعوام 2018-20202، وكذلك برامج الخطة التوعوية والإعلامية التي تنتهجها اللجنة.

وشاركَ في المعرض مركز بيوت التعافي التابع لمستشفى المسرة، وأوضح من خلاله المشاركون دور المركز في تقديم الخدمات التأهيلية للمتعافين من مرض الإدمان وطرق تأهيلهم للانخراط في المجتمع من جديد، بعد أن يقضي المتعافي ستة أشهر في المركز يحصل فيها على فترة تأهيلية اجتماعية ونفسية مكثفة.

وقال الدكتور سعيد بن عبدالله البرومي مدير مستشفى نزوى بالإنابة: نهدف من إقامة المعرض وتنظيم الفعالية لإعطاء رسالة واضحة للمجتمع بأنَّ هناك آفة منتشرة اسمها المخدرات، وهي منتشرة على كافة الأصعدة وكل المجتمعات، ولا يوجد مجتمع خالِ منها؛ لذا يجب علينا أن نميط اللثام عن هذا الموضوع، وأن نتحدث فيه بصراحة لتكون هناك حلول ناجحة لتفادي هذه الأفة وأخطارها على المفرد والمجتمع.

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