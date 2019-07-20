بنك مسقط يجري السحوبات نصف السنوية على 1.5 مليون ريال جوائز.. الأربعاء

صلالة – الرؤية

ينظم بنك مسقط، الراعي الرئيسي لمهرجان صلالة السياحي، مساء الأربعاء المُقبل احتفالية كبرى في مركز البلدية الترفيهي لإجراء السحوبات على الجوائز نصف السنوية لبرنامج "المزيونة" للادخار وقيمتها مليون و500 ألف ريال عُماني.

ويجري السحب على عدد من جوائز برنامج المزيونة للادخار ومن بينها السحب على 10 جوائز مخصصة لزبائن حسابات الجوهر قيمة كل جائزة 20 ألف ريال، إلى جانب السحب على جائزتين ضمن السحوبات نصف السنوية ومخصصة لحسابات الجوهر كل جائزة قيمتها 50 ألف ريال، وكذلك السحب على 10 جوائز مخصصة لزبائن حسابات أصالة قيمة كل جائزة 30 ألف ريال، والسحب على جائزتين خاصتين ضمن السحوبات نصف السنوية ومخصصة لحسابات أصالة قيمة كل جائزة 100 ألف ريال.

وفي ختام السحوبات الكبيرة سيجري السحب على جائزتين لزبائن بنك مسقط بشكل عام قيمة كل جائزة 250 ألف ريال، إضافة إلى السحوبات الخاصة لزبائن المحافظات.

وتعد السحوبات نصف السنوية ضمن سحوبات برنامج "المزيونة" للادخار لعام 2019 من السحوبات الجديدة في البرنامج وتعد من الأحداث المهمة ضمن الجوائز التي يقدمها البنك للزبائن هذا العام.

وكان بنك مسقط قد أطلق حملة تسويقية للتعريف بهذه الجوائز المثيرة عبر مختلف وسائل الإعلام بهدف حث الزبائن على تعزيز الادخار وإعطائهم فرصة أكبر للفوز بجوائز المالية تصل قيمتها إلى مليون و500 ألف ريال والمخصصة لزبائن المحافظات وأصالة والجوهر.

كما دشن بنك مسقط هذا العام برنامج "المزيونة" للادخار بحلة جديدة، حيث تم استحداث عدد من الجوائز المالية الجديدة في البرنامج، كما تم تخصيص جوائز كبرى في منتصف العام تساوي قيمة جوائز نهاية العام مع الإبقاء على بعض الجوائز الأخرى المخصصة لفئات المجتمع بحيث يجري توزيع الجوائز على زبائن البنك في كافة محافظات السلطنة.

ومن خلال هذه الجوائز يتضح أنَّ بنك مسقط خصص جوائز مالية أكبر لهذه الفئات ليفوز مع برنامج "المزيونة" للادخار هذا العام 4437 فائزاً من كل محافظات السلطنة بنسبة نمو تبلغ 30% مقارنة بالعام الماضي.