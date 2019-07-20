شراكة دولية بين "إم جي موتور" ونادي "ليفربول" لكرة القدم

مسقط - الرؤية

وقعت شركة "إم جي موتور" (MG Motor) للسيارات عقدا مع "نادي ليفربول لكرة القدم"، أصبحت بموجبه العلامة التجارية بريطانية المنشأ الشريك الدولي الرسمي لنادي كرة القدم الشهير عالمياً. وجرى حفل التوقيع على الاتفاقية في إستاد آنفيلد التابع للنادي العريق ببريطانيا.

وقال توم لي، المدير التنفيذي لدى "سايك موتور الشرق الأوسط" (SAIC Motor Middle East)، الشركة الأم لعلامة "إم جي موتور": في ظل وجود عدد من النجوم الكبار مثل محمد صلاح ضمن الفريق، فإنَّ هذه الشراكة الدولية تتخطّى حدود المملكة المتحدة لتصل إلى أبعد بكثير ومنها منطقة الشرق الأوسط بأكملها حيث للنادي قاعدة مشجّعين كبيرة جداً. وبصفتنا الراعي الدولي الرسمي للنادي، نتطلّع قُدُماً لتقريب عشّاق كرة القدم أكثر من علامتنا التجارية ومجموعتنا العصرية من السيارات، وذلك عبر سلسلة من الأنشطة المشوّقة والتفاعلية التي سيجري تنظيمها مع "ليفربول" في المنطقة.

ويأتي الإعلان عن هذه الشراكة في وقت تدخل "إم جي موتور" المرحلة الأكثر تميّزاً من سنواتها القليلة الماضية، حيث كانت قد أعلنت أنها ستطرح ثلاثة طرازات جديدة بالكامل - MG 5، MG RX 8 و MG HSفي أسواق الشرق الأوسط خلال النصف الثاني من 2019. وترتكز هذه الخطوة على الشعبية المتنامية بسرعة للعلامة التجارية في مختلف أنحاء المنطقة. كما أعلنت "إم جي" مؤخراً عن طراز MG EZS الذي يخضع حالياً للاختبارات في الظروف المناخية القاسية جداً بمنطقة الشرق الأوسط.

وتتميّز "إم جي موتور" بالسِمات المستمَدّة من الروح البريطانية الرياضية، وستعمل على تعزيز مكانتها أكثر كعلامة تجارية دولية من خلال التعاون مع "نادي ليفربول لكرة القدم" الفائز بدوري الأبطال للعام 2019. وكعلامة تجارية تستهدف الجيل الشاب من العملاء المحبّين للرياضة والمغامرات، سوف تستفيد "إم جي موتور" من هذه الشراكة عبر تعزيز شعبيتها أكثر في الأسواق الدولية.

وبدأت علاقة "إم جي موتور" مع "نادي ليفربول لكرة القدم" في العام 2016، عندما أصبحت العلامة التجارية الشريك الرسمي للنادي في الصين. وبعد أكثر من ثلاث سنوات على هذا التعاون، تمكّنت "إم جي" من تحقيق التفاعل الناجح والفعّال مع شرائح كبيرة جداً من مشجّعي النادي على المستوى العالمي.