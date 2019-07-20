انطلاق برنامج "١٠٠ مبتكر عماني" ضمن فعاليات جائزة الرؤية لمباردات الشباب

يقام في "تقنية إبراء" ويركز على الأنظمة المدمجة والتصنيع

الرؤية - مريم البادية

تنطلق اليوم الأحد فعاليات برنامج "100 مبتكر عماني" حول الأنظمة المدمجة والتصنيع، وهو أحد فروع جائزة الرؤية لمبادرات الشباب، التي تُنظمها جريدة الرؤية برعاية حصرية من أوكسيدنتال عمان.

ويعقد البرنامج في الكلية التقنية بولاية إبراء بالتعاون مع مركز الاستكشاف العلمي في تعليمية شمال الشرقية، على مدار أسبوعين، ويستقطب ١٠٠ طالب وطالبة من الفئة العمرية ١٨-٣٠ سنة ممن لديهم مهارات في مجال الإلكترونيات والبرمجة.

ويعد البرنامج نموذجًا في إيلاء رعاية أكبر لجيل واعد من شبابنا المبدع، من خلال خلق بيئات دعم وتحفيز الابتكار والإبداع، تضمن لهم الوصول لمحطات أكثر تفاعلية وبرامج تربط الابتكار بآفاق الاقتصاد المعرفي.

ويستهدف البرنامج تدريب وتأهيل المبتكرين؛ انطلاقًا من قناعة راسخة بضرورة وأهمية استمرار مثل هذا البرنامج للسنة السادسة على التوالي، لتخريج جيل قادر على مواكبة التطور الهائل في العالم من حولنا، وليكونوا على قدر تحُّمل مسؤولية الواجبات الوطنية التي تنتظرهم في المستقبل القريب.

ويأتي ذلك تجاوبا مع الاهتمام السامي من لدن مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- ببناء الإنسان العُماني عمومًا، والشباب على وجه التحديد، تعليماً وتدريباً وتأهيلا وتمكيناً، واستثمار ما تحقق له من ثقة عالية ورعاية سامية.

كما يهدف البرنامج إلى إطلاق طاقات الشباب من خلال تطوير التفكير العلمي للابتكار، إلى جانب بناء قدرات المبتكر العماني في المجالات التخصصية التي تخدم مواهبه الابتكارية العلمية، وتطوير إبداعات الشباب والمضي قدما في إرشادهم ودعم ابتكاراتهم التي قد تكون في الغد مسيرة الدخول لريادة الأعمال، وتوفير بيئة تعليمية عملية.

وقال بدر الحبسي المشرف على البرنامج: يركز البرنامج على الأنظمة المدمجة، وتعني عدة وحدات أو عدة أجزاء مترابطة تعمل معًا وفقًا لمجموعة من القواعد. ويمكن تعريفها أيًضا بأنها طريقة عمل مهمة واحدة أو عدة مهام وفقًا لخطة ثابتة. وعلى سبيل المثال: الساعة، فهي نظام مترابط، ومكوناتها مترابطة معًا لأداء مهمة معينة (إظهار الوقت) وفقًا لقواعد معينة. وإذا فشل أحد أجزائها في أداء مهمته فإنّ الساعة تتوقف عن العمل ويتوقف النظام. لذلك يمكننا القول إنّ النظام كل مكوّناته الفرعية تعتمد على بعضها البعض.

وأضاف الحبسي أنّ النظام المدمج شيء مرتبط بشيء آخر، وهو نظام مصمم خصيًصا للقيام بمهمة محددة أو عدد من المهمات المحددة، ويمكن اعتبار أنّ النظام المدمج هو كمبيوتر Hardwareمدمج به الـ Software والنظام المدمج يمكن أن يكون نظاما مستقلا بذاته أو جزءا من نظام آخر كبير؛ أي تكون مدمجة في منتج أكبر لذلك من الممكن أن تكون غير مرئية للمستخدم.

وضرب الحبسي المثل بإنذار الحريق وهو نظام مدمج، والآلات الصناعية، والأجهزة الزراعية والمعدات الطبية والكاميرات والأجهزة المنزلية، فضلا عن الأجهزة النقالة (المحمول)، وكذلك أجهزة الراوتر (Routers) وأمثلة على الأنظمة المدمجة في منتج أكبر وهو الحاسوب (Computer) الـDVD Player وكارت الـLAN.