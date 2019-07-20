الاتحاد الإفريقي يبدأ عملية تطهير موسعة بإقالة نائب الرئيس

القاهرة - رويترز

أقال أحمد أحمد رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم نائبه أماجو بينيك، بينما كان الاتحاد الدولي (فيفا) يكشف عن تفاصيل خارطة طريق لمساعدة الاتحاد القاري الذي يُعاني من أزمة كبيرة للنهوض على قدميه مرة أخرى.

وأطاح أحمد -الذي تحقق معه لجنة القيم في "فيفا" بسبب مزاعم فساد- برئيس الاتحاد النيجيري للعبة خلال اجتماع تمت الدعوة إليه على عجل للجنة التنفيذية للاتحاد القاري. وأبلغ أحمد مؤتمرا صحفيا "لقد قررت إجراء تغيير في إدارتي". وأصدر بينيك بيانا أعلن فيه انتهاء ولايته واتفاقه مع رئيس الاتحاد الإفريقي على عدم التجديد. لكنَّ مصادر بارزة في الاتحاد القاري أبلغت رويترز أن "بينيك عارض أحمد في العديد من القضايا وشعر رئيس الاتحاد الافريقي بأن الوقت قد حان للتخلص منه". وعين رئيس الاتحاد الإفريقي كونستانت عمري من جمهورية الكونغو الديمقراطية بدلا من بينيك في منصب النائب الأول لرئيس الاتحاد وهو ما يعني أنه في حالة الإطاحة بأحمد من رئاسة الاتحاد الإفريقي بعد انتهاء فيفا من تحقيقاته، فإن أحد المقربين منه سيحل مكانه على رأس الاتحاد.

وسيكون المغربي فوزي لقجع النائب الثاني والجنوب إفريقي داني جوردان النائب الثالث. وتعيين نواب الرئيس من صلاحيات رئيس الاتحاد الافريقي وليست مناصب بالانتخاب. وقام أحمد في غضون ثلاثة أشهر بإقالة الأمين العام الذي قدم بلاغا ضده في فيفا والمدير المالي وجاء الدور الآن على نائبه البارز. وسيتولى الفيفا اعتبارا من الشهر المقبل إدارة شؤون الاتحاد الإفريقي في إطار خطة وصفت بأنها حل وسط مع جياني إنفانتينو رئيس الفيفا للإبقاء على أحمد في منصبه.