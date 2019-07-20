الجزيرة بطلا لـ"شجع فريقك" بالرستاق

الرستاق - طالب المقبالي

اختتمت بطولة شجع فريقك لنادي الرستاق الرياضي، وذلك بلقاء جمع بين فريق الجزيرة وفريق وبل، على أرضية ملعب نادي الرستاق؛ حيث شهدت المباراة حضوراً جماهيريا مميزا لمشجعي الفريقين والمهتمين والمتابعين للشأن الرياضي، وقد مضى شوطا المباراة دون تسجيل هدف وسط ترقب الجميع ليعلن حكم المباراة عن نهاية المواجهات والاحتكام لركلات الترجيح التي غلبت كِفة فريق الجزيرة الذي توج بلقب البطولة، وبذلك جاء فريق وبل وصيفاً للبطولة.

وفي الختام، قام راعي المباراة النهائية عضو المجلس البلدي سليمان بن محمد الشكيلي، برفقة رئيس نادي الرستاق وعضو المجلس البلدي إبراهيم بن محمد السالمي، بتسليم كأس البطولة والميداليات للفريقين الفائزين، كما تم منح الجوائز الفردية للبطولة. ويُذكر أن كلا الفريقين سيصعد للمنافسة على مستوى محافظة جنوب الباطنة في مواجهة مع الفائزين من الفرق في الولايات الأخرى من المحافظة.