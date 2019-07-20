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ألوان الفواكه العمانية تزين سوق نزوى في موسم الخيرات

السبت 20 يوليو 2019 07:36 م بتوقيت مسقط

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نزوى – الرؤية

يشهد سوق نزوى حركة نشطة هذه الأيام، بالتزامن مع موسم الفواكه العُمانية التي تتنوع بين البيدام والشمام والفيفاي والموز والعنب والبوت. وتزايد الإقبال خلال الإجازة الأسبوعية على البائعين في السوق التاريخي، للاستمتاع بالخيرات العُمانية ذات الطعم المميز مقارنة بالفواكه المستوردة من بيئات أخرى.

ويعد سوق نزوى من الأسواق الشعبية العريقة، في السلطنة وهو يشكل تحفة معمارية في غاية الجمال، ويقصده المتسوقون من كل مكان، لشراء حاجياتهم ومستلزماتهم اليومية ويتزودون بجميع أنواع الخضار، ويوفر السوق جميع أصناف الخضراوات، وخاصة المحلية التي يقبل عليها المتسوقون.

كما يعد سوق نزوى من أشهر الأسواق الشعبية في السلطنة ويشتمل على جميع متطلبات المنزل، إلى جانب كثير من المنتجات المحلية والحرف والصناعات التقليدية والمصوغات الذهبية والفضية وصناعة الخشب والنحاس والنسيج، إلى جانب الصناعات السعفية.

ويضم السوق تقسيمات عديدة تشتمل على جميع المستلزمات التي يحتاجها المواطنون والوافدون لحياتهم اليومية، إلى جانب توفر مستلزمات البناء والزينة والذهب، وغيرها من المعروضات التي يمكن أن يبحث عنها المتسوق الذي يأتي إلى السوق.

 

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