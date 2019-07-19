منى بنت فهد تستعرض مع المدير التنفيذي لليونيسيف دور السلطنة في مكافحة العنف ضد الأطفال

نيويورك – العمانية

عقدت صاحبة السمو السيدة الدكتورة منى بنت فهد آل سعيد خلال فترة تواجدها بالأمم المتحدة عدة لقاءات مع عدد من المسؤولين والممثلين الأجانب.

حيث التقت صاحبة السمو مع هنريتا فور، المدير التنفيذي لليونيسيف. و تضمن الإجتماع استعراض أهم الأعمال التي تقوم بها جمعية الأطفال أولاً في مجال الطفولة بالسلطنة و آليات تعزيز الجهود المشتركة بين اليونسيف والجمعية لتحقيق الأهداف المرجوة من انشاءها. ولقد أشادت هنريتا فور، بالدور الذي تقوم به السلطنة في مكافحة الإساءة والاستغلال والعنف الذي يمارس ضد الأطفال.