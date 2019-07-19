شاهد.. السلطنة تختتم مشاركتها في أعمال المنتدى السياسي الرفيع المستوى .. وإشادة بفيلم "خطة السلطنة للتنمية المستدامة"

نيويورك - العمانية

اختتمت السلطنة مشاركتها في أعمال المنتدى السياسي الرفيع المستوى حول التنمية المستدامة الذي ينظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في مقر المنظمة بمدينة نيويورك.

وقد شاركت السلطنة بوفد ترأسه معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط، وبمشاركة من أعضاء اللجنة الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وممثلي الجهات ذات العلاقة من المؤسسات الحكومية والخاصة والهيئات الأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني.

وقد ألقى معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي كلمة السلطنة أمام الدول المشاركة في المنتدى، وقد استعرض السنيدي تقرير السلطنة الطوعي الأول للتنمية المستدامة 2030م. وأكد معاليه التزام السلطنة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية في المدى الزمني المحدد.

كما برز بشكل لافت مشاركة الشباب العماني في تقديم التقرير الطوعي من خلال الكلمة التي قدمتها ممثلة الشباب العماني في الأمم المتحدة، أصيلة الحسنية وكذلك من خلال عرض فيلم قصير من إعداد محمد الحارثي مؤسس شركة عكاسة للإنتاج الفني والذي استعرض خطة السلطنة للتنمية المستدامة.

وقد لاقى الفيلم استحسان وإعجاب ممثلي الدول المشاركة في أعمال المنتدى مشيدين بدور الشباب العماني الذي هو ركيزة مهمة في طريق نجاح خطة السلطنة للتنمية المستدامة 2030م.

وعلى هامش مشاركة السلطنة في أعمال المنتدى السياسي الرفيع المستوى حول التنمية المستدامة شاركت صاحبة السمو السيدة الدكتورة منى بنت فهد آل سعيد، مساعدة رئيس جامعة السلطان قابوس للتعاون الدولي ورئيسة جمعية الأطفال أولا، في حلقة نقاش في مقر بعثة السلطنة الدائم لدى الأمم المتحدة بالتعاون مع بعثة السلطنة لدى الأمم المتحدة و مكتب منظمة اليونيسيف في السلطنة ووزارتي التربية والتعليم والتنمية الاجتماعية، تحت عنوان “الدروس المستفادة من الجهود التي تبذلها السلطنة في تحقيق الهدف 16.2 من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بإنهاء إساءة المعاملة وجميع أشكال العنف ضد الأطفال”، أكدت من خلالها أن أطفال السلطنة على رأس أولويات واهتمامات الحكومة.