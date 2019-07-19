أمين عام الأمم المتحدة يشيد بحكمة جلالة السلطان وسياسات السلطنة المتزنة

نيويورك - الرؤية

التقى معالي الدكتورعلي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط وعدد من المسؤولين من الجهات الحكومية بالأمين العام للأم المتحدة، معالي أنطونيو غوتيريش، على هامش مشاركة السلطنة في أعمال المنتدى السياسي الرفيع المستوى حول التنمية المستدامة في نيويورك.

وقد أشاد معالي الأمين العام خلال اللقاء بدور السلطنة المحايد وسياساتها المتزنة في التعامل مع الأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط خصوصاً في جهودها الدائمة ودعمها المستمر لإيجاد حلٍ سلمي للأزمة السياسية اليمنية.

وقال معالي الأمين العام خلال الإجتماع "يسرنا استقبال دولة قريبة وعزيزة علينا، نعتمد ونثق بها ونأخذ بنصائحها واقتراحاتها دائماً"، وأضاف "نحن نقدر ونثمن جداً حكمة عمان وحكمة قائدها، لذا نقدم تحياتنا لجلالة السلطان قابوس المعظم -حفظه الله ورعاه- والشعب العماني".

وفِي ختام اللقاء أثنى معالي الأمين العام بجهود السلطنة في تقديم تقريرها الطوعي الذي يتعلق بالتنمية المستدامة، متمنياً لها دوام النجاح والإذدهار.