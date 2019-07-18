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السنيدي يلقي كلمة السلطنة في المنتدى السياسي الرفيع المستوى بنيويورك

الخميس 18 يوليو 2019 09:01 م بتوقيت مسقط

السنيدي يلقي كلمة السلطنة في المنتدى السياسي الرفيع المستوى بنيويورك

نيويروك - العمانية

شاركت السلطنة في أعمال المنتدى السياسي الرفيع المستوى حول التنمية المستدامة الذي ينظمه المجلس الإقتصادي والإجتماعي التابع للأمم المتحدة في مقر المنظمة في مدينة نيويورك بوفد ترأسه معالي الدكتورعلي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط، وبمشاركة من أعضاء اللجنة الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وممثلي الجهات ذات العلاقة من المؤسسات الحكومية والخاصة والهيئات األكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني.

وقد ألقى معالي الدكتورعلي بن مسعود السنيدي كلمة السلطنة أمام الدول المشاركة في المنتدى مستعرضاً خلالها تقرير السلطنة الطوعي الأول للتنمية المستدامة 2030م.

واستهل معاليه الكلمة بتأكيده على حرص السلطنة منذ إعلانها عن خطة التنمية المستدامة في سبتمبر 2015م على إدماج أهداف الإستراتيجيات للخطط الوطنية من خلال الخطة الخمسية التاسعة (2016-2020)، و رؤية عمان 2040م. وذلك بهدف إستمرارية العمل بها في أولى الخطط الخمسية لرؤية (2021-2025). والتي تعتبر امتداد طبيعي للقيم الراسخة في المجتمع العماني و حيث ترتكز على مبادئ السلام، التعايش، الاستدامة، المساواة، العدالة، إشراك المجتمع.  

كما تضمنت الكلمة المحاور الأربع الرئيسية التي تركز عليها السلطنة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وهي: (تمكين الإنسان حتى لا يتخلف أحد عن الركب)، وبناء إقتصاد معرفي تنافسي، وتعزيز الصمود البيئي، والسلام كركيزة للاستدامة. وكذلك الآليات الثلاث الرئيسية التي تدعمها السلطنة لتنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة وهي، كفاءة التمويل، محلية التنمية المستدامة، المتابعة والتقييم.

وقد أكد معالي الدكتور السنيدي إلتزام السلطنة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية، والإجتماعية، والبيئية في المدى الزمني المحدد. وأنها تسير بخطى واثقة في الإتجاه الصحيح لتحقيق تلك الأهداف. يعززها المشاركة المجتمعية الواسعة عند تصميم وتنفيذ وتقييم الخطط والسياسات والبرامج الكفيلة بمواجهة التحديات وتحقيق الأهداف المنشودة.

ولقد لاقى إستعراض السلطنة لتقريرها استحسان ممثلي الدول المشاركة في أعمال المنتدى، حيث كانت ردة فعلهم ملفتة تجاه الآليات التي تدعمها السلطنة لتنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة. وقد أبدى ممثلي الدول من خلال مداخلاتهم، إعجابهم حول الفلم القصير الذي أعده مجموعة من الشباب العماني حول خطة السلطنة للتنمية المستدامة. وجاءت مشاركة السلطنة ضمن مشاركة نحو 50 دولة في تقديم إنجازاتها وخططها لتحقيق التنمية المستدامة 2030م

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