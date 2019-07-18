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سعر نفط عمان يواصل الانخفاض

الخميس 18 يوليو 2019 01:59 م بتوقيت مسقط

سعر نفط عمان يواصل الانخفاض

مسقط - العمانية

بلغ  سعر نفط عُمان الرسمي في بورصة دبي للطاقة تسليم شهر سبتمبر القادم، اليوم الخميس 62.60 دولار أمريكي

وأفادت بورصة دبي للطاقة، أن سعر نفط عمان شهد انخفاضًا قدره 1.13 دولار مقارنة بسعر يوم أمس الأربعاء الذي بلغ 63.73   دولار أمريكي.

 

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