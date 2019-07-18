سعر نفط عمان يواصل الانخفاض

مسقط - العمانية
بلغ سعر نفط عُمان الرسمي في بورصة دبي للطاقة تسليم شهر سبتمبر القادم، اليوم الخميس 62.60 دولار أمريكي
وأفادت بورصة دبي للطاقة، أن سعر نفط عمان شهد انخفاضًا قدره 1.13 دولار مقارنة بسعر يوم أمس الأربعاء الذي بلغ 63.73 دولار أمريكي.
الخميس 18 يوليو 2019 01:59 م بتوقيت مسقط
مسقط - العمانية
بلغ سعر نفط عُمان الرسمي في بورصة دبي للطاقة تسليم شهر سبتمبر القادم، اليوم الخميس 62.60 دولار أمريكي
وأفادت بورصة دبي للطاقة، أن سعر نفط عمان شهد انخفاضًا قدره 1.13 دولار مقارنة بسعر يوم أمس الأربعاء الذي بلغ 63.73 دولار أمريكي.
اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية
19 نوفمبر 2018
29 يناير 2019
22 مايو 2019
27 مايو 2019