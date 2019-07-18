د. ريم سليمان الخش | باريس
ذاب في السمع عزفه لحن حلوى
فتغنّت بلابل الأيك شدوا
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أيقظ الحسَّ مثل شمس تراءت
وتعالى حرورها وتلوّى
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واشرأبت إلى النشائد تعدو
ظبية الروح في الخمائل عدوا
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صادها الصوت في المتاهة ضلّت
بيقينٍ من الحبائل أقوى
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وحنايا تكشّرت مثل سبعٍ
تزأر الشوق هادرا دون شكوى
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وخيول كما النسائم تهفو
صاهلاتٍ بريحها وقع نشوى
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هل من السحر عزفه؟ ثَمّ شكٌ
وانتشائي يرنّح السؤلَ شجوا
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ويكأنّ اللحون مالت وماست
يالنايٍ من اللذاذة عوّى !!
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ذاب في الحلق ويكَ طعمك شهدٌ
بحره التيه بالحلاوة روّى.