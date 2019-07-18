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ظبية الروح

الخميس 18 يوليو 2019 09:40 ص بتوقيت مسقط

ظبية الروح

د. ريم سليمان الخش | باريس

 

ذاب في السمع عزفه لحن حلوى

فتغنّت بلابل الأيك شدوا

//

أيقظ الحسَّ مثل شمس تراءت

وتعالى حرورها وتلوّى

//

واشرأبت إلى النشائد تعدو

ظبية الروح في الخمائل عدوا

//

صادها الصوت في المتاهة ضلّت

بيقينٍ من الحبائل أقوى

//

وحنايا تكشّرت مثل سبعٍ

تزأر الشوق هادرا دون شكوى

//

وخيول كما النسائم تهفو

صاهلاتٍ بريحها وقع نشوى

//

هل من السحر عزفه؟ ثَمّ شكٌ

وانتشائي يرنّح السؤلَ شجوا

//

ويكأنّ اللحون مالت وماست

يالنايٍ من اللذاذة عوّى !!

//

ذاب في الحلق ويكَ طعمك شهدٌ

بحره التيه بالحلاوة روّى.

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