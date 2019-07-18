21% زيادة في الاستثمار غير العماني بسوق مسقط

مسقط - العمانية

أُغْلِق مُؤشر سوق مسقط 30، أمس، عند مستوى 03ر3748 نقطة، منخفضًا 5ر9 نقطة، وبنسبة 25ر0 بالمائة، مقارنة مع آخر جلسة تداول، والتي بلغت 55ر3757 نقطة.

وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في السوق 275 ألف ريال عماني، مُشكِّلة ما نسبته 71ر28 بالمائة، فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين 77 ألف ريال عماني؛ أي ما نسبته 8 بالمائة، بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العماني 198 ألف ريال عماني وبنسبة 72ر20 بالمائة.

وبلغت قيمة التداول 957 ألفًا و993 ريالا عمانيًّا، منخفضة بنسبة 4ر50 بالمائة، مقارنة مع آخر جلسة تداول، والتي بلغت قيمتها مليونًا و929 ألفًا و829 ريالًا عمانيًّا.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى انخفاض القيمة السوقية بنسبة 057ر0 بالمائة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقارب 27ر18 مليار ريال عماني.