الخميس, 18 يوليو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
35 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الرؤية اليوم
  4. عرض الخبر

قائد القيادة الوسطى الأمريكية في ضيافة النبهاني

الخميس 18 يوليو 2019 08:38 ص بتوقيت مسقط

قائد القيادة الوسطى الأمريكية في ضيافة النبهاني

مسقط - الرؤية

 

استقبل الفريق الركن أحمد بن حارث بن ناصر النبهاني، رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، بمكتبه في معسكر المرتفعة، أمس، الفريق أول كينيث ماكينزي قائد القيادة الوسطى الأمريكية والوفد المرافق له الذي يزور السلطنة حالياً.

ورحب الفريق الركن رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بالضيف الأمريكي، كما تمّ تبادل وجهات النظر، وبحث عدد من الأمور العسكرية ذات الاهتمام المشترك.

حضر المقابلة كلٌ من العميد الركن عبدالعزيز بن عبدالله المنذري مساعد رئيس الأركان للعمليات والتخطيط، والعميد الركن جوي إسماعيل بن أحمد المطروشي مدير عام التعاون العسكري وشؤون الملحقين العسكريين برئاسة أركان قوات السلطان المسلحة، وسعادة القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بمسقط.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

11 مايو 2016

"النبهاني يستقبل قائد القيادة الوسطى الأمريكية

المزيد

16 مايو 2017

النبهاني يستقبل قائد القيادة الوسطى الأمريكية

المزيد

21 أغسطس 2017

قائد القيادة الوسطى الأمريكية يصل السلطنة

المزيد

21 مارس 2018

قائد القيادة الوسطى الأمريكية يصل السلطنة

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

17 فنانا عمانيا في معرض تشكيلي بالنمسا

المحليات - ثقافة

بنسبة نمو 77%.. "مواصلات" تنقل 4,5 مليون راكب في النصف الأول

الاقتصاد - محلي

11.8% انخفاضا بسعر نفط عمان "تسليم أغسطس".. و5.15% زيادة في الطلب الصيني

الاقتصاد - محلي

القرعة تبتسم لمنتخبنا .. وبلوغ المرحلة النهائية مرهون بجودة الإعداد

رياضة - محلي

وفد السلطنة يشهد افتتاح المنتدى السياسي للتنمية المستدامة في الأمم المتحدة

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

إجازة يوم النهضة للقطاعين العام والخاص

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

تعرض حافلة معتمرين عمانيين لحادث بأبو ظبي

المحليات - أخبار

القربة المثقوبة لا تبقي مَاءً

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

إنجاز ٩٧٪ من منشآت "مزون للألبان".. و٢٥ شركة عالمية تصنّع وتركّب خطوط الإنتاج

الاقتصاد - محلي

هذا ما يحدث لجسم الإنسان عند تناول التمور يوميا

منوعات - صحة وجمال

أول تعليق من سفارة السلطنة لدى الإمارات على حبس سائق حافلة "مواصلات"

المحليات - أخبار

حقيقة ربط تجديد المركبات في السلطنة بدفع فواتير الكهرباء والماء

المحليات - شرطة

إعلان أسفل الأكثر قراءة