قائد القيادة الوسطى الأمريكية في ضيافة النبهاني

مسقط - الرؤية

استقبل الفريق الركن أحمد بن حارث بن ناصر النبهاني، رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، بمكتبه في معسكر المرتفعة، أمس، الفريق أول كينيث ماكينزي قائد القيادة الوسطى الأمريكية والوفد المرافق له الذي يزور السلطنة حالياً.

ورحب الفريق الركن رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بالضيف الأمريكي، كما تمّ تبادل وجهات النظر، وبحث عدد من الأمور العسكرية ذات الاهتمام المشترك.

حضر المقابلة كلٌ من العميد الركن عبدالعزيز بن عبدالله المنذري مساعد رئيس الأركان للعمليات والتخطيط، والعميد الركن جوي إسماعيل بن أحمد المطروشي مدير عام التعاون العسكري وشؤون الملحقين العسكريين برئاسة أركان قوات السلطان المسلحة، وسعادة القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بمسقط.