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رئيس بعثة الحج العمانية يبحث مجالات التعاون مع رئيس بعثة الحج العسكرية

الخميس 18 يوليو 2019 08:38 ص بتوقيت مسقط

رئيس بعثة الحج العمانية يبحث مجالات التعاون مع رئيس بعثة الحج العسكرية

مسقط – الرؤية

 

التقى الشيخ سلطان بن سعيد بن سليم الهنائي رئيس بعثة الحج العمانية لعام 1440هـ أمس بديوان عام وزارة الأوقاف والشؤون الدينية العقيد الركن جوي حمود بن سالم الغافري قائد بعثة الحج العسكرية العمانية.

ورحّب الشيخ رئيس بعثة الحج العمانية بالعقيد قائد بعثة الحج العسكرية والوفد المرافق له وشكرهم على تلبية الدعوة وعلى تعاونهم المستمر في خدمة ضيوف الرحمن وعلى الجهود المبذولة في تذليل الصعاب في مناسك الحج المختلفة في الديار المقدسة.

وتناول اللقاء عرض الجوانب المستجدة والوقوف على عدد من الإجراءات التي تتعلق بالأعمال والخدمات المقدمة من قِبل بعثة الحج العمانية للعام الحالي 1440هـ، كما ناقش اللقاء سبل التعاون المشترك في خدمة ضيوف بيت الله الحرام.

ويأتي اللقاء مع بعثة الحج العسكرية العمانية ضمن التعاون القائم بينها فيما يخدم مصلحة الحاج العماني، وتقديم أفضل الخدمات في الديار المقدسة والاطلاع على الجديد من التسهيلات المقدمة للحجاج العسكريين في هذا العام، والوقوف على الملاحظات السابقة وإيجاد الحلول البديلة في الحالات الطارئة خلال تأدية مناسك الحج.

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