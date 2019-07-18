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قائد القيادة الوسطى الأمريكية يطلع على مهام "الأمن البحري" في زيارة للمركز

الخميس 18 يوليو 2019 08:37 ص بتوقيت مسقط

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مسقط - الرؤية

 

زار الفريق أول كينيث ماكينزي قائد القيادة الوسطى الأمريكية والوفد المرافق له أمس مركز الأمن البحري، وكان في استقبالهم اللواء الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي قائد البحرية السلطانية العمانية، والعميد الركن بحري منصور بن محمد الخروصي رئيس مركز الأمن البحري، والعميد الركن بحري خميس بن سالم الجابري مدير عام العمليات والخطط بالبحرية السلطانية العمانية.

والتقى اللواء الركن بحري قائد البحرية السلطانية العمانية بالضيف الأمريكي بمقر مركز الأمن البحري، وتمّ خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، والتطرق إلى عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

بعدها قام قائد القيادة الوسطى الأمريكية والوفد المرافق له يرافقهم اللواء الركن بحري قائد البحرية السلطانية العمانية والعميد الركن بحري رئيس مركز الأمن البحري بجولة في مرافق وأقسام المركز، واستمعوا إلى إيجاز عن مهام وأدوار مركز الأمن البحري؛ والمتمثلة في إدارة وقيادة عمليات الأمن البحري ضد المخاطر البحرية، وعمليات البحث والإنقاذ، والحفاظ على البيئة البحرية من مختلف المخاطر، وأدوار المركز التنسيقية بين أسلحة قوات السلطان المسلحة والجهات الأمنية الأخرى والمؤسسات المدنية بالسلطنة.

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