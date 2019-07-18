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البارحي خارج أسوار الزعيم

الأربعاء 17 يوليو 2019 11:41 م بتوقيت مسقط

البارحي خارج أسوار الزعيم

 

الرؤية - أحمد السلماني

أعلن عصام البارحي مهاجم نادي ظفار أنه لم يجدد عقده مع نادي ظفار بطل دوري الأضواء بعد الاختلاف في بعض بنود العقد ورغبة اللاعب في اللعب أساسيا وهو ما لا يتوفر في قلعة الزعيم لوفرة النجوم الدولية والمحترفة في قائمته.

والتحق البارحي بنادي ظفار قادما من الرستاق في موسم 2017 /2018 بعقد لمدة موسمين بعد أن حقق لقب هداف الدوري يومها ب17 هدفا رغم هبوط فريقه لدوري الأولى .

وساهم البارحي في حصد ظفار للقب دوري الموسم المنصرم وكأس الإتحاد وسبق وأن لعب لأندية الشباب وبوشر والسيب قبل أن يلتحق بالرستاق في موسم 2014 / 2015 ويحقق معه إنجاز الصعود التاريخي لدور الكبار.

 

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