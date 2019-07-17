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17 فنانا عمانيا في معرض تشكيلي بالنمسا

الأربعاء 17 يوليو 2019 08:18 م بتوقيت مسقط

من أعمال الفنان يحيى اليحيائي
من أعمال الفنانة مريم الوهيبي
من أعمال الفنانة ندى الرويشدي
من أعمال الفنانة نورة البلوشي
من أعمال الفنانة سامية الغريبي
من أعمال النحاتة فايزة الوهيبي

 

الرؤية - سيف المعمري

 

يُشارك سفراء الفن العُماني الأسبوع المقبل في المعرض التشكيلي العُماني في مدينة فيينا بجمهورية النمسا، تزامناً مع احتفالات السلطنة بيوم النهضة المباركة. ويفتتح المعرض تحت رعاية سعادة يوسف بن أحمد الجابري سفير السلطنة بجمهورية النمسا.

ويترأس الوفد الفنان التشكيلي سعود الحنيني مؤسس مجموعة سفراء الفن العماني، والذي قال إن المعرض هو الثاني لسفراء الفن العماني خارجياً ويأتي ضمن خطط المجموعة لنشر الثقافة الفنية العمانية خارج السلطنة، ويشارك فيه ١١ فناناً وفنانة من مجموعة سفراء الفن العماني إضافة إلى ٦ فنانين آخرين من الراغبين في المشاركة مع المجموعة.

 

وأضاف: نفخر بأن يتزامن المعرض مع الاحتفالات الوطنية، ونشكر سعادة السفير يوسف بن أحمد الجابري سفير السلطنة لدى النمسا على دعمه لنا فترة التنظيم وتشرفه بافتتاح المعرض في صالة Zein Raum  بالتعاون مع مؤسسة ArtMMH الفنية العالمية.

 

ويشارك في المعرض ١٧ فنانا وفنانة، هم: سعود الحنيني وجمعة الحارثي ويحيى الجابري وندى الرويشدية وسامية الغريبية ورقية العامرية وفايزة الوهيبية وليلى الجهورية وزينب العجمية ونورة البلوشية وشمسة البلوشية من مجموعة سفراء الفن العماني بالإضافة إلى مشاركة الفنانين محمد المعمري ومريم الوهيبية وحليمة البلوشية وشمسة الحارثية وكوثر الحارثية وليلى النجار.

 

 

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