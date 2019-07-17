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في مجالات التطبيقات والبرمجيات والإلكترونيات والروبوتات

45 مشروعا في معرض البرنامج الصيفي لطلبة المدارس بجامعة السلطان قابوس

الأربعاء 17 يوليو 2019 08:17 م بتوقيت مسقط

45 مشروعا في معرض البرنامج الصيفي لطلبة المدارس بجامعة السلطان قابوس

 

مسقط – الرؤية

نظمت جامعة السلطان قابوس مُمثلة بمركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر أمس معرض مشاريع دورة الثورة الصناعية الرابعة للبرنامج الصيفي لطلبة المدارس، والذي يتضمن 45 مشروعاً في مجالات التطبيقات والبرمجيات والإلكترونيات والروبوتات، تحت رعاية سعادة سعود بن سالم بن علي البلوشي وكيل وزارة التربية والتعليم للتخطيط التربوي وتنمية الموارد البشرية، وبحضور سعادة الدكتور علي بن سعود البيماني رئيس الجامعة وعدد من المهتمين بالثورة الصناعية، وذلك في قاعة المعارض بالجامعة.

ويبرز المعرض مشاريع طلبة البرنامج الصيفي 2019 في مختلف المجالات والتطبيقات والبرمجيات والإلكترونيات كذلك علوم الروبوتات، وكل ما يختص بصناعة الاختراع الذكي. وتعد هذه المشاريع مجالات جديدة تصبح فيها التكنولوجيا جزءاً لا يتجزأ من المجتمعات، إضافة إلى تلقين الطلبة التقنيات الحديثة والمستجدة التي تظهر بشكل سريع.

وتضمن البرنامج الطباعة ثلاثية الأبعاد التي تعد أحدث الطرق المستخدمة في هذا العصر، وأخيراً الذكاء الاصطناعي وهو سلوك وخصائص معينة تتسم بها البرامج الحاسوبية التي تجعلها توازي الذهن البشري وأنماط عمله مع الثورة التكنولوجية التي نشهدها حالياً والتي بدأت منذ بداية الألفية، وتطور وسائل التكنولوجيا من حاسوب عادي إلى حاسوب محمول ثم رأينا الهواتف النقالة والأجهزة اللوحية، أصبح من الضروري امتلاك مهارات مناسبة لاستخدام هذه التقنيات، التي تستهدف الطلبة المُنتقلين إلى الصفوف الثامن والتاسع والعاشر.

ويعمل مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة السلطان قابوس على تقوية علاقة الجامعة بالمجتمع والإسهام في النهوض به من مختلف الجوانب وكذلك المساهمة في التنمية البشرية لأفراده بتوفير برامج تعليمية وتدريبية وبرامج التعليم المستمر. أيضاً يسعى المركز إلى نشر المعرفة والوعي العلمي والفني من خلال الأساليب المتنوعة، إلى جانب أنشطة المركز التي تسعى إلى تقديم خدمات مُتعددة تواكب معايير الجودة العالمية لخدمة المجتمع في مختلف المجالات بما يسهم في تحقيق النمو والتقدم.

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