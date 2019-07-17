60 مشاركا في مسابقة سهيل بهوان

صور - حمد بن صالح العلوي

أقيمت أمس مُنافسات مسابقة الشيخ سهيل بهوان لحفظ القرآن الكريم في مسجد عثمان بن عفان بصور. وقال الشيخ تركي بن سعيد البلال إن عدد المتسابقين بلغ ٦٠ متسابقاً بعد التصفية في جميع المستويات.

وتهدف المسابقة إلى التوعية بضرورة الاهتمام بكتاب الله حفظاً وتلاوة والإسهام في إعداد جيل حافظ لكتاب الله متقن لأحكامه وتجويده واكتشاف المواهب وصقلها وتنمية قدراتها في هذا المجال. وتضم لجنة التحكيم الشيخ أحمد حسني شاهين والشيخ عبدالله بن محمد آل فنة العريمي والشيخ فارس محمد قاسم والشيخ سعيد بن مسلم المحيجري.