ميناء صحار يتبنى مبادرة تشجير لتعزيز حماية البيئة

صحار - الرؤية

وقع ميناء صحار والمنطقة الحرة اتفاقية مستوى الخدمة مع جامعة صحار ومؤسسة الجودة والإبداع. ويشمل التعاون تنفيذ مبادرة لغرس الأشجار ستساهم في تعزيز مبدأ الحماية والإدارة البيئية، إلى جانب ضمان توافق جميع العمليات في ميناء صحار والمنطقة الحرة مع أهداف الاستدامة في عُمان. ومن المنتظر أن يبدأ التشجير بحلول نهاية العام وسيجري إشراك المدارس المحلية والمجتمع بولاية صحار في هذه المبادرة البيئية.

وأقيم حفل التوقيع في جامعة صحار ووقع الاتفاقية من جانب الميناء والمنطقة الحرة سويد الشميسي، المدير التنفيذي لشؤون الشركة. وبعد حفل التوقيع تمّ اصطحاب الحضور في جولة للتعرّف على البيت الأخضر بجامعة صحار حيث سيتم احتضان الأشجار والعناية بها.

وقال سويد الشميسي: في ميناء صحار والمنطقة الحرة نبحث دائمًا عن طرق لتنفيذ الحلول الحديثة التي تساعد في الحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمجتمع والبيئة المحيطة. ونفخر بشراكتنا مع جامعة صحار ومؤسسة الجودة والإبداع على هذه المبادرة المثمرة التي ستساهم في حماية الموارد الطبيعية بميناء صحار والمنطقة الحرة وخلق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وأضاف الشميسي: تعد الإدارة البيئية الفعالة جزءًا لا يتجزأ من النشاط التجاري لأي مؤسسة لضمان استمراريتها، وبتضافر جهود الجميع إلى جانب الخبرة المتخصصة لمؤسسة الجودة والإبداع في زراعة فصائل الأشجار المحلية والموارد المقدمة من جامعة صحار سنتمكن من تحقيق أهداف الاستدامة البيئية وتعزيز مساعينا في أن يصبح الميناء والمنطقة الحرة خضراء.