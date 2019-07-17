"حماية المستهلك" تدرب 40 طالبا بالرستاق

الرستاق - الرؤية

دربت إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الباطنة في الرستاق أكثر من 40 طالبًا وطالبة من خريجي الجامعات والكليات بالسلطنة، ضمن الجهود التي تبذلها الهيئة العامة لحماية المستهلك لتعزيز الشراكة المجتمعية بين جميع المؤسسات الحكومية والخاصة في مجال صقل مهارات الأفراد المنتسبين لديها.

وركّز التدريب على تعريف الطلبة ببيئة العمل والتقنيات والوسائل المستخدمة في إنجاز المعاملات وتعزيز روح المبادرة لديهم وشرح طبيعة العلاقة بين الموظفين والمرؤوسين ضمن بيئة العمل لتحقيق أكبر قدر ممكن من الإنجاز وتسهيل التواصل والتفاعل مع المراجعين.