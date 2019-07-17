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يبرز جهود السلطنة في تمكين الإنسان والاقتصاد التنافسي والصمود البيئي

السنيدي يطلع على أركان المعرض المصاحب للمنتدى وأحدث إصداراته

الأربعاء 17 يوليو 2019 07:45 م بتوقيت مسقط

السنيدي يطلع على أركان المعرض المصاحب للمنتدى وأحدث إصداراته

نيويورك – العمانية

 

قام معالي الدكتورعلي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط برفقة صاحبة السمو السيدة الدكتورة منى بنت فهد آل سعيد رئيسة جمعية الأطفال أولاً، والوفد المرافق له بزيارة إلى المعرض المصاحب لأعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى.

ويشهد المعرض مشاركة عدة جهات حكومية بهدف عرض جهود السلطنة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة المتعلقة بمحور تمكين الإنسان، وبناء الاقتصاد التنافسي، والصمود البيئي، والسلام كركيزة للاستدامة. واطلع معاليه والوفد المرافق له على أحدث الإصدارات التي تم إعدادها خصيصاً لهذا المعرض.

 

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