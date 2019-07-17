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وفد السلطنة يعزز مجالات التعاون مع ممثلي غرفة التجارة العربية الأمريكية

الأربعاء 17 يوليو 2019 07:44 م بتوقيت مسقط

وفد السلطنة يعزز مجالات التعاون مع ممثلي غرفة التجارة العربية الأمريكية

نيويورك - العمانية

عقد وفد السلطنة المشارك في أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة بنيويورك برئاسة معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط لقاء مع وفد من رجال الأعمال ممثلي غرفة التجارة العربية الأمريكية الوطنية.

وأكد معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة خلال اللقاء حرص السلطنة والولايات المتحدة الأمريكية على تنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة، مشيرًا إلى أنَّ اللقاء مع القطاع الخاص من الجانب الأمريكي يسهم في دفع آليات التعاون المشتركة بين البلدين الصديقين في كافة المجالات خاصةً في المجال التكنولوجي.

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