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ضمن أعمال الدورة الخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب

السلطنة تشارك في مناقشات الخريطة الإعلامية للتنمية المستدامة

الأربعاء 17 يوليو 2019 07:43 م بتوقيت مسقط

السلطنة تشارك في مناقشات الخريطة الإعلامية للتنمية المستدامة

 

القاهرة - العمانية

شاركتْ السلطنة، أمس، في أعمال الدورة الخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب، والتى بدأتْ أعمالها بالقاهرة، برئاسة تركي بن عبد الله الشبانة وزير الإعلام بالمملكة العربية السعودية، وبحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزراء الإعلام العرب أو من يُمثلونهم. ويترأس وفد السلطنة معالي الدكتور عبدالمنعم بن منصور الحسني وزير الإعلام.

ويناقشُ مجلس وزراء الإعلام العرب 18 بندًا؛ في مقدمتها: القضية الفلسطينية -القضية المركزية للأمة العربية- إضافة إلى الموضوعات التى تندرجُ تحته كالخطة الإعلامية الدولية للتصدى للقرار الأمريكي الأحادي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وناقشَ المجلس "خطة التحرك الإعلامي العربي فى الخارج"، الذى يظل بندًا دائمًا على جدول الأعمال، حيث يعمل المجلس فى هذه الدورة على وضع أفكار جديدة للخطة بما يُمكنها من الدور المنوط لها، وبما يخدم المحاور الثلاثة التى تعمل على تدعيمها وهي القضية الفلسطينية ومكافحة الإرهاب، وتصحيح صورة العرب والمسلمين.

ويتضمَّن جدول أعمال الدورة عددًا من البنود المهمة الأخرى كالإستراتيجية الإعلامية العربية، والخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة، ودور الإعلام العربي فى التصدي لظاهرة الإرهاب، واللجنة العربية للإعلام الالكتروني وعاصمة الإعلام العربي، بالإضافة إلى موضوعات أخرى. وتشهد الدورة الحالية استحداث بند جديد وهو: "إدراج مادة التربية الإعلامية ضمن المناهج الدراسية"، وهو مجال جديد للدراسة يهدف للحماية من الآثار السلبية للرسائل الإعلامية ومضامينها المختلفة فى ظل التطور الهائل لوسائل الإعلام وتعدد مصادرها.

وعلى هامش أعمال الدورة، سيجري تكريم الفائزين فى الدورة الرابعة لجائزة التميز الإعلامي العربي، تحت شعار "القدس فى عيون الإعلام"؛ حيث سيتم تكريم عدد من الشخصيات والأعمال والمؤسسات الإعلامية العربية المتميزة التى دعمت قضية القدس إعلاميًّا.

ويعدُّ مجلس وزراء الإعلام العرب ضمن المجالس الوزارية المتخصصة تحت مظلة جامعة الدول العربية، ويضمُّ فى عضويته كلَّ الدول الأعضاء لدى الجامعة، وينعقدُ مرة كل عام بمقر الأمانة العامة أو إحدى الدول الأعضاء، وله أن يعقد اجتماعًا طارئًا عند الضرورة.

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