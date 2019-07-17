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"الصحفيين" تستعد لتنظيم الرحلة الثانية إلى "اقتصادية الدقم"

الأربعاء 17 يوليو 2019 07:41 م بتوقيت مسقط

"الصحفيين" تستعد لتنظيم الرحلة الثانية إلى "اقتصادية الدقم"

مسقط - العمانية

تنظِّم جمعية الصحفيين العمانية في الفترة من 28 وحتى 30 يوليو الجاري، الرحلة الثانية إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، بمشاركة 40 صحفيا وإعلاميا من أعضاء الجمعية، يُمثلون مختلف الوسائل الإعلامية، إضافة لعدد من الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتأتي الرحلة الثانية إلى الدقم في ضوء النجاح الذي حقَّقته الرحلة الأولى في العام 2017 إلى المنطقة، بمشاركة 75 صحفيا من أعضاء الجمعية؛ في إطار برنامج طموح وضعته الجمعية لتعريف الصحفيين والإعلاميين والمؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي بمنجزات النهضة المباركة والمشروعات التنموية المختلفة التي تحقَّقت في المجالات الاقتصادية والخدمية والاجتماعية بمختلف محافظات السلطنة.

ويتضمَّن برنامج الرحلة للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، زيارة العديد من المشاريع والمواقع؛ سواء المشاريع المتعلقة بالبنية الأساسية، أو المشاريع الاقتصادية؛ حيث أعدت هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم -وبالتعاون مع الجمعية- برنامجَ زيارات يشتمل في يومه الأول على زيارة مشروع الحوض الجاف وميناء الدقم والرصيف الحكومي ومبنى الهيئة وحديقة الصخور.

ويزور الإعلاميون في اليوم الثاني مشروع المدينة الصناعية الصينية ومشروع مصفاة الدقم ومصفاة سيباسك وميناء الصيد البحري، إلى جانب عقد ندوة تنظمها الجمعية بالتعاون مع مركز التواصل الحكومي بفندق "كراون بلازا-الدقم"، بمشاركة عدد من المسؤولين والمختصين؛ تتناول الأهمية الاقتصادية والاستثمارية للدقم، والقوانين الجديدة كقانون الاستثمار الأجنبي وقانون التخصيص وقانون الإفلاس وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في النهوض بالمنطقة استثماريا وتجاريا وسياحيا.

وتستعدُّ الجمعية لتنظيم العديد من المناشط؛ أبرزها: الملتقى الإعلامي بمحافظة ظفار خلال أغسطس، وتنظيم الرحلة الثانية لمحافظة مسندم في أكتوبر 2019، وملتقى المراسلين بمحافظة الظاهرة في نوفمبر 2019، والملتقى الإعلامي بمحافظة البريمي خلال يناير 2020، إضافة للعديد من الفعاليات والبرامج التدريبية التي تستهدف الجمعية تنظيمها بمختلف ولايات السلطنة.

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