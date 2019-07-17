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مبان جديدة لمركز شرطة ضنك والخدمات والدفاع المدني والإسعاف.. الأحد

الأربعاء 17 يوليو 2019 07:39 م بتوقيت مسقط

مبان جديدة لمركز شرطة ضنك والخدمات والدفاع المدني والإسعاف.. الأحد

عبري - الرؤية

تحتفلُ شرطة عُمان السلطانية، الأحد المقبل، بافتتاح المبنى الجديد لمركز شرطة ضنك، ومبنى الخدمات، ومركز الدفاع المدني والإسعاف بولاية ضنك بمحافظة الظاهرة، تحت رعاية اللواء الركن مطر بن سالم البلوشي قائد الجيش السلطاني العماني، وبحضور اللواء حمد بن سليمان الحاتمي مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للعمليات، وعدد من المكرمين وأصحاب السعادة وكبار ضباط شرطة عمان السلطانية وقوات السلطان المسلحة والأجهزة الأمنية والمشايخ والرشداء والمواطنين.

ويأتي افتتاح المركز ومبنى الخدمات ومركز الدفاع المدني والإسعاف، ضمن سلسلة المشاريع الإنشائية لشرطة عمان السلطانية والهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف، والتي تم إنشاؤها وفق أحدث المعايير والمواصفات الفنية، وسوف تسهم في تقديم أفضل الخدمات الشرطية والأمنية للمواطنين والمقيمين.

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