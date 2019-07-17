تدريب رجال الشرطة المستجدين على "السياقة الوقائية"

مسقط - الرؤية

يُنفِّذ معهد السلامة المرورية بالإدارة العامة للمرور، برنامجَ السياقة الوقائية لرجال الشرطة المستجدين بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة، ويستمرُّ لأسبوعين؛ ويشتمل على عدد من المحاور والتطبيقات النظرية والتدريبات الميدانية التي تعزز مهارات السياقة لديهم.

وتهدفُ شرطة عُمان السلطانية من تنفيذ هذه البرامج لأجل إعداد وتأهيل رجال الشرطة ومستخدمي الطريق الآخرين في مجال السلامة المرورية، وهي أحد الأساليب المهمة لمواجهة الحوادث المرورية، والتي تقع بسبب العنصر البشري والتقليل منها من خلال رفع مستوى الوعي لديهم.