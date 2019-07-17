شرطة مسندم تساعد 3 مواطنين.. وتضبط 24 متهما في 5 قضايا

مسندم - الرؤية

قدَّمت دورية شرطة خفر سواحل مسندم المساعدة لقارب صيد على متنه ثلاثة مواطنين، تعطل محرك قاربهم في عرض البحر.

كما ألقت زوارق شرطة خفر السواحل مسندم -وبالتعاون مع وحدة شرطة المهام الخاصة بخصب- القبض على سفينة، ولنش، وقاربين بتهمة تهريب وقود الديزل والبترول في ثلاث قضايا منفصلة، على متونها 22 شخصاً من جنسيات آسيوية، وبحوزتهم كمية تقدر بأكثر من 46000 ألف لتر من الوقود.

كما ضبطت إدارة التحريات والتحقيقات الجنائية بقيادة شرطة محافظة مسندم مواطنًا لقيامه بالتفحيط والاستعراض بمركبته في أحد الشوارع العامة بولاية خصب.

وألقى رجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بدبا، القبضَ على شخص بتهمة حيازة وتعاطي المواد المخدرة؛ حيث ضبط بحوزته على كمية من مخدر الكريستال وأدوات للتعاطي.