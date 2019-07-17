من يعتلي عرش القارة الأفريقية في النهائي الخامس بين مدربين محليين

القاهرة – وكالات

مع انطلاق صافرة مُباراة نهائي كأس الأمم الأفريقية التي ستجمع بين منتخبي الجزائر والسنغال غداً الجمعة على أرضية إستاد القاهرة الدولي، والتي سيتحدد على إثرها الملك المتوج على عرش القارة الأفريقية، ستكون هناك علامة تاريخية فارقة على الخطوط، حيث سيكون المتوج باللقب مدرباً محلياً بفوز أي من المنتخبين، حيث يتنافس جمال بلماضي (الجزائري) وأليو سيسيه (السنغالي) على اللقب الأغلى في كرة القدم الأفريقية، وسينضم واحدٌ منهم للقائمة التي تضم أبرز المدربين الأفارقة الذين قادوا منتخباتهم للمجد القاري.

وعبر 32 نسخة من تاريخ البطولة الأهم في القارة الأفريقية، يُعتبر هذا هو النهائي الخامس فقط الذي يجمع مدربين محليين إفريقيين على رأس الجهاز الفني لطرفي النهائي. ففي أربع مناسبات سابقة فقط كان النهائي حواراً إفريقياً خالصاً على صعيد المدربين، أولها عندما حققت المضيفة إثيوبيا بقيادة الأسطورة يدينكاتشو تيسيما لقبها الأول (والوحيد حتى الآن) في كأس الأمم الأفريقية بالفوز على مصر 4-2 في النهائي، وكان يُدرب الفراعنة وقتها الثنائي محمد الجندي وحنفي بسطان وذلك في العام1962م، وكذلك عندما فازت غانا بنسخة 1965 بعد تفوقها على تونس في النهائي 3-2، على يد المدرب تشارلز جيامفي الذي حقق لقبه الثاني على التوالي في كأس الأمم الأفريقية، متغلباً على نظيره التونسي مختار بن ناصف في المباراة النهائية.

كما تفوق غاني آخر هو فريد أوسام دودو حينما قاد النجوم السوداء للتتويج بلقب 1978 في ملعبهم، بالفوز على أوغندا بقيادة مدربها التاريخي بيتر أوكي 2- صفر في النهائي.

وفي 1998 أصبح المصري محمود الجوهري أول رجل يُحقق لقب كأس الأمم الأفريقية كلاعب (1959) وكمدرب، الجوهري قاد الفراعنة للفوز بلقبهم الرابع وقتها في بوركينا فاسو، بالفوز 2 - صفر في النهائي على جنوب أفريقيا بقيادة الرمز المحلي هناك جومو سونو.

إجمالاً حقق 11 مدرباً محلياً لقب كأس الأمم الأفريقية 15 مرة في النسخ الـ31 السابقة. ويملك الغاني تشارلز جيامفي والمصري حسن شحاتة رقماً قياسياً بثلاثة ألقاب لكل منهما، وقاد المصري مراد فهمي منتخب بلاده لنيل لقب 1959، فيما كان النيجيري ستيفن كيشي هو آخر مدرب محلي يتوج باللقب في 2013، وسيُعلن من القاهرة اسم المدرب المحلي الجديد الذي يفوز بنسخة مصر 2019، فهل سينضم بلماضي أم سيكتب سيسه اسمه في قائمة الشرف.