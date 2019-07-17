استقالة حسان المعمري من إدارة نادي الرستاق

الرستاق – الرؤية

قدَّم حسان بن ثابت المعمري عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الرياضية بالنادي استقالته دون الإفصاح عن الأسباب التي دفعته لذلك، معللاً قراره بظروف خاصة تحول دون استمراره في العمل بالنادي خلال الفترة المتبقية من عمر الإدارة الحالية.

وأزجى حسان المعمري الشكر والتقدير لأعضاء اللجنة الرياضية الذين عملوا معه خلال الفترات الماضية على جهودهم المبذولة في تنفيذ كافة الأنشطة والفعاليات الرياضية بالنادي، كما تقدم بالشكر لرئيسي وأعضاء لجنتي المسابقات والحكام بالنادي.

يشار إلى أنَّ المعمري ساهم في الكثير من نجاحات نادي الرستاق خاصة في كرة القدم إبان صعود الفريق ومنافسته بدوري الأضواء سواء خلال عضويته لمجلس الإدارة أو في لجان النادي حيث شغل مناصب عديدة خلال السنوات الماضية.