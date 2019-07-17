3 مناقصات لدعم شبكة "مسقط لتوزيع الكهرباء"

مسقط - الرؤية

أسندتْ شركة مسقط لتوزيع الكهرباء -إحدى شركات مجموعة "نماء"- ثلاث مناقصات بقيمة أكثر من 3 ملايين ريال عماني.

وتأتِي هذه الخطوة تماشياَ مع مساعي الشركة الحثيثة والدائمة في سبيل التطوير والتشغيل الآمن والاقتصادي لشبكتها الكهربائية في محافظة مسقط، بما يتوافق مع متطلبات التنمية الشاملة في مجالات التطوير العمراني والاقتصادي والصناعي.

وتختصُّ المناقصة الأولى بتوسعة محطة سور آل حديد بولاية السيب سعة 20x2 ميجافولت أمبير إلى سعة 20x3 ميجافولت أمبير، بلغت قيمة إسناد المناقصة أكثر من سبعمائة ألف ريال عماني، وتم إسنادها لشركة جلوبال للأنظمة الكيميائية والصيانة المحدودة.

كما تختصُّ المناقصة الثانية بإنشاء محطة بمرتفعات العامرات4، بلغت قيمة إسناد المناقصة أكثر من مليون ريال عماني بسعة 20x3 ميجافولت أمبير، وتم إسنادها لشركة غنتوت للنقليات والمقاولات العامة.

ويتعلق العقد الثالث بتوصيل كابلات جهد 33 فولت و11 فولت المرتبطة بتكبير محطة العوابي بولاية بوشر بلغت قيمة إسناد المناقصة أكثر من خمسمائة ألف ريال عماني، وتم إسنادها لشركة الفلاحي.